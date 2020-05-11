Шмыгаль объяснил, почему украинским медикам не заплатили надбавки

Надбавки за март медикам, которые работают с больными коронавирусом COVID-19 не были выплачены, поскольку власть в регионах руководствовалась устаревшим документом Министерства социальной политики.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционной селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Денис Шмыгаль отчитался перед Владимиром Зеленским

Шмыгаль объяснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Минсоцполитики от 2003 года.

"Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что эти деньги обязательно должны быть выплачены.

"Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно быстрее", – подчеркнул он.

По словам премьера, апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть.

Как писал OBOZREVATEL: