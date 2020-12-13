Шмыгаль не соответствует занимаемой должности, – Рева

Экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не соответствует занимаемой должности.

Такое мнение он выразил в эфире "4 канала" в пятницу, 11 декабря. По его словам, это видно по его деятельности в период пандемии коронавируса и результатам, которые сейчас демонстрирует страна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда он говорит, что некоторые министерства надо усиливать, я просто задаю себе вопрос, а что может усилить вообще это правительство, самого Шмыгаля? Ну он же вообще, по моему мнению, не соответствует занимаемой должности. Начиная от его деятельности в период коронавирусной пандемии, и заканчивая тем, какие результаты на сегодняшний день мы демонстрируем, как страна", – сказал Рева.

Он считает, что "никакой" Шмыгаль будет занимать пост премьера, пока это выгодно главе государства.

"Они будут держать его до тех пор, пока им это будет выгодно. Потому что на фоне "никакого" Шмыгаля и "никакого" правительства величайший деятель политической современности представляет собой большую величину", – добавил Рева.

Он также озвучил "разницу" между двумя Кабминами при Владимире Зеленском.

"Между ними есть существенная разница. То были дураки с инициативой, а это просто дураки", – заявил Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль выразил убеждение, что в скачке заболеваемости коронавирусом в Украине виноваты равнодушные граждане.