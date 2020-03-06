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7 марта • обновлено в 01:54
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Шмыгаль не намерен увольнять руководство таможни

1.6т
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока не собирается увольнять руководство таможни. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проведен аудит.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам премьера, сейчас пытаются проанализировать из-за чего возникла дыра в бюджете, а также решить, как эту дыру можно заткнуть. Работать приходится даже на выходных.

Денис Шмыгаль в эфире у Шустера

Денис Шмыгаль в эфире у Шустера

Скриншот из видео

"Мы сейчас работаем над тем, чтоб проанализировать, во-первых, причины невыполнения бюджета за первые два месяца, а во-вторых, мы ищем источники и направления, за которыми мы в первом квартале выполним бюджет - это первоочередная задача", - заявил Шмыгаль.

Исходя из всего этого, Шмыгаль сказал, что руководство не будут менять до тех пор, пока не будет завершен аудит.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Государственная таможенная служба Украины коррупция
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