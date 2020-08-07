Шмыгаль назвал условие подачи Украиной воды в Крым

Украина готова обеспечивать людей в аннексированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Как заявил премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода, в таком случае вода будет поставляться гражданам, но не "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-нибудь, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – сказал он.

По словам Шмыгаля, на данный момент поставки днепровской воды в Крым стало технически невозможными.

"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – отметил премьер.

Напомним, Крымский полуостров стремительно пересыхает. Без воды ежедневно остаются все новые села, а в города ее подают по часам. Люди покидают насиженные места, поскольку из-за засухи не могут ничего выращивать и зарабатывать на сельском хозяйстве.

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