Шмыгаль назвал условие подачи Украиной воды в Крым

Денис Шмыгаль заявил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина готова обеспечивать людей водой
При этом вода не будет поставляться "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз"
По словам премьера, для поставок днепровской воды в Крым необходимо ремонтировать имеющуюся инфраструктуру
Денис Шмыгаль заявил о готовности обеспечивать людей в Крыму водой.
Украина готова обеспечивать людей в аннексированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
Как заявил премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода, в таком случае вода будет поставляться гражданам, но не "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".
"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-нибудь, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – сказал он.
По словам Шмыгаля, на данный момент поставки днепровской воды в Крым стало технически невозможными.
"Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – отметил премьер.
Напомним, Крымский полуостров стремительно пересыхает. Без воды ежедневно остаются все новые села, а в города ее подают по часам. Люди покидают насиженные места, поскольку из-за засухи не могут ничего выращивать и зарабатывать на сельском хозяйстве.
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