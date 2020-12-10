Шмыгаль назвал равнодушных украинцев виновными в скачке новых заражений COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил убеждение, что в скачке заболеваемости коронавируосм в Украине виноваты равнодушные граждане.

В то же время уточнил, что так происходит и в целом в Европе. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

Прежде всего глава правительства отметил, мол, никто не мог представить, "как экспоненциально пойдет рост" новых случаев инфицирования COVID-19.

По мнению премьера, причиной стало несоблюдение гражданами элементарных правил при пандемии.

"Опасность первой волны – это паника. А что такое вторая волна? Это равнодушие, когда людям стало уже все равно", – убежден Шмыгаль.

По его мнению, люди устали от карантина, а также измучились от страха подхватить вирус.

"И началось равнодушие, когда маски у всех на бороде, все ходят по ресторанах и так далее. Это произошло по всей Европе, как ракета, график взлетел по заболеваемости", – констатировал премьер.

Напомним, что накануне Кабмин принял решение о введении локдауна в Украине с 8 до 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали так называемыми зимними каникулами ради безопасности украинцев.

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