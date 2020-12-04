Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине в январе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение жесткого карантина по всей территории страны с начала января.

Об этом он заявил 4 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслировался на YouTube-канале парламента. Премьер отметил, что в декабре ужесточение противоэпидемических мер якобы не понадобится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается ситуации в декабре, январе: министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдержит в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень трудно работать медикам. Но мы можем допустить, что в течение декабря в усилении карантинных мер необходимости не будет. Далее мы будем говорить о январе месяце", – сказал Шмыгаль.

Сценарии введения локдауна в Украине.

Ранее о высокой вероятности введения жесткого карантина в январе заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он объяснил необходимость такого шага тем, что в январе и феврале начнется пик заболеваемости гриппом. Поэтому, до того момента государство должно подойти с минимальным количеством заболеваний COVID-19.

Напомним, во многих странах мира из-за пандемии коронавируса был ввден локдаун (англ. Lockdown – блокировки) – запрет людям свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны за чрезвычайной ситуации.

Впрочем, в Украине, скорее всего ограничения будут не такими жесткими. Ведь, по словам Шмыгаля, даже во время жесткого карантина власти не планируют прекращать движение общественного транспорта.

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