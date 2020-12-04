Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине в январе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение жесткого карантина по всей территории страны с начала января.

Об этом он заявил 4 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, который транслировался на YouTube-канале парламента. Премьер отметил, что в декабре ужесточение противоэпидемических мер якобы не понадобится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается ситуации в декабре, январе: министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдержит в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень трудно работать медикам. Но мы можем допустить, что в течение декабря в усилении карантинных мер необходимости не будет. Далее мы будем говорить о январе месяце", – сказал Шмыгаль.

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