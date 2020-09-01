Шмыгаль анонсировал продление карантина в Украине и новые волны COVID-19

В Украине адаптивный карантин, несмотря на то, что пока его продлили до 31 октября включительно, будет длиться еще долго. Жесткость его ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом в интервью The Page рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, независимо от сегодняшних показателей по COVID-19, правительство предполагает, что в сентябре-октябре страну ожидает напряженный момент с прохождением очередной вспышки пандемии.

"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям. Это один из элементов современных протоколов лечения", – пояснил он.

Глава правительства отметил, что сейчас нет такого понимания, как первая, вторая или третья волна пандемии, зато медики и чиновники пользуются понятием – волнообразное развитие коронавируса в мире.

В Украине и мире наблюдается волнообразное развитие COVID-19

"То есть этих волн может быть много. И считать, какая это волна – первая, вторая или десятая, –наверное, уже некорректно. Надо понимать, что сегодня мир живет с коронавирусом. Мы ожидаем изобретение вакцины…" – подчеркнул Шмыгаль.

При этом добавил, что до момента появления коммерческих партий эффективных лекарств и первых вакцин от COVID-19 государству нужно сдерживать распространение вируса возможными способами. Среди них – карантин и соблюдение его правил, общепринятых рекомендаций.

"Сегодня в Украине протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют нам не допускать тяжелых стадий, и у нас летальность от коронавируса уменьшается. Если в начале она была 3%, затем 2,5%, то сейчас уже 2,2%. Она продолжает уменьшаться. Это показатель работы наших врачей, показатель эффективности протоколов", – заверил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL: