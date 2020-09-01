Шмыгаль анонсировал продление карантина в Украине и новые волны COVID-19

В сентябре-октябре Украину ожидает напряженный момент с прохождением очередной вспышки пандемии
К моменту появления первых вакцин от COVID-19, государству нужно сдерживать его распространение возможными способами
Поэтому продолжительность и жесткость карантина будет зависеть от ситуации с заболеваемостью
Карантин в Украине будут продлевать, – Шмыгаль.
В Украине адаптивный карантин, несмотря на то, что пока его продлили до 31 октября включительно, будет длиться еще долго. Жесткость его ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Об этом в интервью The Page рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, независимо от сегодняшних показателей по COVID-19, правительство предполагает, что в сентябре-октябре страну ожидает напряженный момент с прохождением очередной вспышки пандемии.
"Сейчас мы продлили карантин фактически до начала ноября. Очевидно, что он, вероятно, будет продлен и далее. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям. Это один из элементов современных протоколов лечения", – пояснил он.
Глава правительства отметил, что сейчас нет такого понимания, как первая, вторая или третья волна пандемии, зато медики и чиновники пользуются понятием – волнообразное развитие коронавируса в мире.
В Украине и мире наблюдается волнообразное развитие COVID-19
"То есть этих волн может быть много. И считать, какая это волна – первая, вторая или десятая, –наверное, уже некорректно. Надо понимать, что сегодня мир живет с коронавирусом. Мы ожидаем изобретение вакцины…" – подчеркнул Шмыгаль.
При этом добавил, что до момента появления коммерческих партий эффективных лекарств и первых вакцин от COVID-19 государству нужно сдерживать распространение вируса возможными способами. Среди них – карантин и соблюдение его правил, общепринятых рекомендаций.
"Сегодня в Украине протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют нам не допускать тяжелых стадий, и у нас летальность от коронавируса уменьшается. Если в начале она была 3%, затем 2,5%, то сейчас уже 2,2%. Она продолжает уменьшаться. Это показатель работы наших врачей, показатель эффективности протоколов", – заверил премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
карантин в Украине в связи с ростом количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года.
Среди ограничений, которые будут действовать до 31 октября включительно, – запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также проведение большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне.
Помимо этого, в рамках борьбы с пандемией Украина до 28 сентября закрыла границу на въезд для иностранных граждан.
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