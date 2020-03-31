Шмыгаль анонсировал окончание карантина в Украине и назвал сроки

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

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Для этого нужно запускать экономику страны, чтобы обеспечить украинцев работой. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, правительство четко понимает, что у людей нет возможности так долго "просто сидеть дома". Поэтому уже через несколько дней оно сможет сообщить гражданам, как и что будет делать дальше с карантином.

Денис Шмыгаль

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки… Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", – подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка.

"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом – это предусматривается", – пообещал премьер.

Также Шмыгаль добавил, что уже после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше. Речь идет либо о "китайском" – задействование кратковременных, но очень жестких ограничений, либо о "более мягком, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" – то есть масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Рада не смогла проголосовать за изменения в бюджет. Набралось лишь 223 голоса "за". Новшество от Кабмина поддержали только "слуги народа" и то не в полном составе.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Раду в следующий раз принять проект бюджета, который Кабмин специально перекроил из-за коронавируса COVID-19.

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