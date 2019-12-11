"Школьные товарищи!" Появились интересные подробности со встречи Зеленского и Путина в Париже

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не кричали и не ссорились во время тет-а-тета в рамках "нормандской встречи" в Париже.

Их разговор был на равных, а украинский лидер вел себя достойно. Так его, ссылаясь на слова европейских коллег, характеризуют авторы Telegram-канала "Станковый пулемет", делясь событиями "из-за закрытых дверей".

Со своей же стороны они рассказали о поведении на саммите помощников Зеленского: "После долгого ожидания на пресс-конференцию в зал наконец зашла украинская делегация. Наиболее близко к нам сели Кирилл Тимошенко и Андрей Богдан. Один у другого они спрашивали: волнуется ли он? Они за него точно волновались".

Путин и Зеленский

По их словам, впоследствии Богдан, сидя в зале, будто пытался договаривать предложения за Зеленским, когда тот отвечал на вопросы уже на сцене.

"Все это немного напоминало школьных товарищей, которые пришли поддержать друга и которые искренне за него болеют. И хотят, чтобы у него все получилось. Такое редко увидишь в украинской политике. Это даже не о политике. А таки о дружбе", – говорится в сообщении.

Журналисты убеждены, что такие искренние дружеские отношения сложно сохранить, однако представителям команды украинского президента это вполне удается.

Андрей Богдан, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко nv.ua

"Все они выглядели живыми людьми, может, слишком даже живыми для подобных мероприятий. И казалось, что им даже можно немного позавидовать среди этой всей серьезности, позолоты, немецкого прагматизма, французского цинизма в сочетании с наивностью и российской "роботностью". Путин меньше выглядел вообще живым. А мы, думая над вопросом для него, имели такой вариант: где вы берете такой качественный ботокс?" – наконец посмеялись журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог, профессор Национального университета "Львовская политехника" Елена Лещинская, проанализировав выступления на брифинге по итогам "нормандского саммита", пришла к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский не чувствовал себя менее уверенно, чем глава России Владимир Путин.

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