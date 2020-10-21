Недавно несколько друзей сообщили мне приятную весть: "Доктора Пи" (я уже и забыл было, этот псевдоним, который прицепили мне СМИ) вновь вспомнили на украинском телевидении.

Надо сказать, что к большинству современных электронных медиа я отношусь с пренебрежением и предостережением, поэтому телевизор практически не смотрю. К тому же в последние годы просто наслаждаюсь тем, что медиа обо мне забыли. Поскольку в свое время я узнавал из них о себе много нового и интересного типа "мальчик-олигофрен с ПТУ, не умеет читать-писать, ходит со скальпелем, всех режет и обманывает, даже президентов Украины" ... За такую шизофренической вымышленную биографию и "добродетели" должен "благодарит" некоторым медиа, поэтому мое отношение к ним, надеюсь, понятно ...

Но вынужден признать – человек слаб, поэтому известие о том, что на центральном канале вновь мыли кости Андрея Слюсарчука, тешит самолюбие и провоцирует интерес ... Какая такая "истерика в Париже", что произошла вновь вспомнили обо мне? И после почти недели колебаний, я же открыл ссылки на 112-й канал имени кума Путина.

Скажу вам, что на человека, который когда-то сознательно отказался от "ящика", погружение в политическую кухню отечественного ТВ может оказать разрушительный эффект. Как врач и ученый – я материалист и не верю в, скажем, личностную энергетику, считая ее субъективным понятием (ведь на самом деле любая эмоциональная реакция возникает за счет собственного восприятия). Но! Два часа Елены Лукаш на "голубом экране" убедят даже ярого материалиста в существовании ведьм, зомби и черной магии.

Именно так – чтобы услышать о себе, любимом, мне пришлось битых 2:00 смотреть программу, где соло играла эта незаурядная дама. И должен признать – это были не самые легкие часы, ведь такого количества экспрессивного негатива, который лился с экрана, хватило бы на отопление элитного столичного района. Я не хочу пересказывать сентенции Лукаш по современной политике, это вообще неинтересно, ведь если ориентироваться на ее риторику – ад существует здесь и сейчас, мы в нем живем и юрист Януковича заправляет им единолично.

Разве что имею отметить, что при упоминании названия государства "Украина", тщательно выглаженное лицо этого персонажа почему-то на мгновение становится подобным взъерошенного гнилого яблока.

В причинах таких метаморфоз копаться не стану – все "подвиги" Лукаш известны - вроде участия в наделении Януковича абсолютной властью, призывов наказывать майдановцев, подготовки и продавливании пакета печальноизвестных "диктаторских законов", не говоря уже о подозрения в банальной финансовой коррупции и отмывании денег ...

По сравнению с адским "авторитетом" этой дамы, даже мифический "пэтэушник-заризяка" - просто невинное дитя.

Так что мне, как я уже сказал, интересно было, с какой стати этот "государственный деятель" с грязным фидбэком вспомнила мою скромную персону. Я же досмотрел программу до самого конца ...

И был разочарован.

То ли длительный эфир истощил несчастную женщину (хотя "гвозди бы делать из ЭТИХ людей" - это однозначно о ней), то ли приходилось импровизировать и ничего более убедительного НЕ вспомнил, но в контексте рассуждений о своих коллегах – "политических аферистов", - Лукаш получила из нафталина историю о том, как "аферист Доктор Пи" колесил по городам и весям страны и "вскр ывал черепа" гражданам.

Так, дама была явно приморочена, ведь 2:00 выливать помои на собственное государство – дело утомительное. Иначе не допустила бы нескольких "ляпов".

Первый – заявление Лукаш о том, что она якобы читала материалы "дела Слюсарчука". Ляп в том, что даже будучи должностным лицом – министром юстиции и заместителем главы АП Януковича, - она не могла иметь законного доступа к материалам дела. И в случае, если она их таки, как утверждает, видела, возникает интересный вопрос. Для чего в нарушение закона, Лукаш получила доступ к этим документам?

На самом деле эта маленькая деталь подтверждает сведения, которые время от времени я получал тогда, когда прокуратура и суд коряво лепили "процесс века" - о том, что в АП Януковича "дело Слюсарчука" курируют лично Лукаш.

Правда, оговорившись таким образом, Лукаш сделала вид лица, страдающего амнезией, отметив, что не помнит, где она это дело видела, возможно, в Комиссии по помилованию ...

Амнезию надо лечить. Ведь Андрей Слюсарчук никогда не обращался за помилованием к уродам, которые заседали в Комиссии Януковиче.

Второй "ляп" в том, что, демонстрируя такую осведомленность, Лукаш опять-таки упала в забывчивость, будто не зная, что приговор в отношении Слюсарчука был отменен Высшим специализированным судом Украины и апелляционной инстанцией. То есть как выяснилось, Слюсарчук имеет медицинское образование, научную степень, а обвинения в смертях пациентов является прокурорской фантазией.

Может Лукаш не знать о таком повороте дела? Нет, не может. Но школа донецкой политики, она такая – "здесь играем, а здесь рыбу заворачиваем ..." Госпожа Лукаш, по примеру классической унтер-офицерской вдовы, подтвердила свою причастность к популяции политических аферистов, которые сидят в экранах телевизоров и трепанируют черепа не отдельным рядовым, а миллионам одновременно.

Я не верю в ее амнезию. И как дипломированный клинический психиатр (если дама действительно читала мое дело, то знает, что Санкт-Петербургский университет официально подтвердил мое второе высшее образование), возьмусь сделать следующий вывод.

Судя по всему, мы имеем дело с проявлением довольно редкого психического расстройства, который называется парафренным синдромом. Люди, страдающие этим расстройством, демонстрируют опасное сочетание фантастического бреда и мании величия. Характерно, что кроме бредовых идей у больных наблюдаются так называемые "ложные воспоминания" (вроде утверждения об ознакомлении с делом, к которой не могло быть доступа). Больные считают себя властелинами мира, внешне становятся очень высокомерными и загадочными.

У меня есть подозрения о наличии еще пары-тройки веселых диагнозов, но для уточнения нужно обследование больного в стационаре закрытого типа.

В итоге же мои впечатления сосредоточены даже не на том, что такое лицо как Лукаш фактически признала свое прямое участие в фабрикации дела против меня. В конце концов, когда человека поносят такие дремучие персонажи, и человек чего-то стоит, не так ли?

Поразила же меня и черная ненависть, с которой в течение двухчасового эфира, Лукаш говорила об Украине. Не о власти, не об отдельные ошибки, даже системные просчеты. Мы все здесь живем и знаем, чего стоят люди, находящиеся "у корыта". Лукаш ненавидит страну, где ее от того корыта оторвали. Для таких как она и ее друзья из Ростова, Украина является корытом и никак не иначе.

Поэтому она страдает.

Чего стоит ее крик в эфире: "Разбудите меня! Разбудите!"

Госпожа! Лучше бы вы действительно спали.

P. S. Ссылку на "уроки ненависти" от Елены Лукаш не даю специально, чтобы не нанести вред психике аудитории.