Школа существует, учителя — не 'сепары': появились новые детали поездки Зеленского в Золотое

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в город Золотое на Донбассе встречался с подставными учителями в здании якобы несуществующей школы, оказалась фейком.

Опровержение опубликовали на странице сообщества "По ту сторону новостей" в Facebook. Авторы поста назвали все ложью и разобрали громкую историю по пунктам.

Прежде всего они указали на то, что учебное заведение в Золотом, которое посещал президент, действительно существует. Его полное название — Золотовский филиал І-III ступеней №7 опорного учебного заведения "Золотовская общеобразовательная школа I-III ступеней №5 Попаснянского районного совета Луганской области".

Встреча Зеленского с жителями города Золотое Twitter MrHimikus

"В стране сейчас происходит реформа образования — именно поэтому в регионах произошла реорганизация учебных заведений: как следствие возникли опорные школы (как основные) и их филиалы (то есть, учреждения, которые юридически находятся в подчинении опорных). Именно поэтому в 2017 году есть сотни записей о ликвидации школ (на самом деле, они перешли в статус филиала)", — говорится в развенчании фейка.

Далее в заметке обратили внимание на двух учительниц, которых в соцсетях назвали актрисами, а также обвинили в сепаратизме. Авторы ссылаются на разговор с директором учебного заведения Галиной Еремеевой, которая подтвердила, что обе — таки педагоги.

Facebook "По ту сторону новостей"

"Одна из них — это специалист по обслуживанию здания и учитель трудового обучения Светлана Анатольевна Григорьева. Другая — Светлана Викторовна Бурлакова, учитель географии. Они работают в этой школе 26 и 10 лет соответственно. Перед тем, как общаться с директором, мы полностью изучили ее страницу в Фейсбуке, всех ее друзей и нашли практически всех учителей с фото. Страницы настоящие, созданные задолго до встречи", — отмечается в информации.

Еще в качестве аргументов указаны несколько ссылок на сообщения волонтеров, которые лично знают учителей, а также новостные сюжеты о школе, что снимались задолго до ее посещения президентом Зеленским.

В то же время другие пользователи соцсетей опровергли обвинения учителей школы из Золотого в том, что те якобы поддерживали сепаратистский митинг в 2014 году. Они опубликовали фото для сравнения.

Соцсети

"Но, если присмотреться, это же совершенно разные люди, правда? Поэтому, если это фейк, — кому и для чего он понадобился?" — подписала снимок в Facebook Женя Дисс.

Добавим, что в опровержении ресурс также сослался на высказывание в соцсети председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая. Он со своей стороны призвал "учиться уважать себя и оппонента", а также пригласил автора провокационного сообщения-первоисточника тоже посетить "несуществующую" школу.

Фото для сравнения Facebook Женя Дисс

"Хочу официально пригласить человека, на сообщение которого ссылаются издания и все коллективы интернет-ресурсов, опубликовавших этот бред, в Северодонецк — для дальнейшей экскурсии в Золотое (еще его называют Родина). Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей", — эмоционально написал чиновник.

А также подчеркнул тот факт, что учителям, которых обсуждает вся страна, приходиться под обстрелами идти в школу, потому что там их ждут ученики. А для самих детей уроки и школа — очень важны.

"И это не пустые слова. Просто, когда слышны выстрелы и взрывы мин, то в школе, с учителями и другими одноклассниками, не так страшно. Поэтому со среды по пятницу включительно, жду "зрадофилов" ежедневно с 7:30 у себя в кабинете", — подытожил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил город Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведения войск.

В рамках официальной поездки он побывал в местной школе, после чего в сети его обвинили во встрече с "подставными учителями", которых обозвали актерами.

Вскоре украинский волонтер Тим Златкиной поделился информацией, что учителя из города Золотое, с которыми общался Зеленский, имеют паспорта России. Он рассказал, что получил паспортные данные женщин и будет добиваться отмены для них социальных выплат.

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