Советник главы МВД Шкиряк заинтриговал фото таинственной девушки с кольцом на безымянном пальце

Дарья Дурова Политика 23:27, 20.08.2020 Обновлено: 23:40, 20.08.2020

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк обнародовал фото, на котором обнимает девушку с кольцом на безымянном пальце.

Новый снимок политик опубликовал на своей странице в Facebook 20 августа. Он никак не подписал фотографию, а лицо девушка спрятала за спиной мужчины.

В комментариях пользователи поздравили Шкиряка. Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал фото интригующим, с чем согласился советник Арсена Авакова.

Советник главы МВД показал фото с девушкой.
Facebook / Зорян Шкиряк
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Скриншот

Добавим, в семейном положении Шкиряка в Facebook указано "без пары".

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зорян Шкиряк опубликовал в сети ироничное фото, назвав себя "аваковским псом".

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