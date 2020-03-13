Советник главы МВД Зорян Шкиряк раскритиковал позицию советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по Донбассу и назвал ее "абсолютно антигосударственной".
"Кто такой Сивохо вообще? Он советник секретаря СНБО на общественных началах. Поэтому ответственно сегодня вам говорю, что господин Сивохо – никто", – заявил Шкиряк в эфире ObozTV. Он прокомментировал стычку Сивохо с представителями "Азова" и "Нацкорпуса", которая произошла во время презентации Национальной платформы единства и примирения 12 марта.
Шкиряк напомнил, что Сивохо не был уполномочен представлять официальную позицию СНБО.
"Об этом очень четко сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, которого лично я очень уважаю. Поэтому любые инициативы Сивохо – его личные инициативы. А не позиция президента или позиция государства. Когда он пытается манипулировать этими понятиями – безусловно, это неприемлемо. Он не государственный чиновник! Он советник секретаря СНБО на общественных началах", – подчеркнул он.
"Как гражданин Украины и патриот, я считаю его позицию абсолютно антигосударственной. Тезисы, которые продуцирует Сивохо, являются ничем иным, как тезисами российской пропаганды", – добавил Шкиряк.
При этом советник Арсена Авакова призвал разделять политическую и правовую составляющую конфликта Сивохо с националистами.
"Есть грань, за которой начинается правонарушение. На любое правонарушение и применение физической силы полиция обязана реагировать в соответствии с законами Украины. Поэтому по факту этого дела возбуждено уголовное производство по статье 296", – объяснил он.
Шкиряк признал, что хотя понимает возмущение ветеранов АТО, но осуждает применение физической силы.
"Применение физической силы и правонарушение по отношению к любому гражданину Украины, независимо от фамилии, неприемлемо", – констатировал он.
По его данным, презентация Платформы проходила без участия правоохранителей.
"Хотя тот же Сивохо мог бы сообщить, и правоохранители каким-то образом присутствовали, чтобы сделать невозможными те либо иные конфликты", – сказал Шкиряк.
Он уточнил, что задержанным грозит либо уголовное, либо административное наказание. Об этом станет известно в ходе выяснения следователями всех обстоятельств дела.
Во время стычки Сивохо толкнули и он упал
Как писал OBOZREVATEL:
11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.
12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир.
После этого ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин сорвал выступление Сивохо, обозвав его предателем и врагом Украины.
Позже конфликт перерос в потасовку. Сивохо после слов Тамарина вышел из зала, где проходила презентация, однако представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули, и советник секретаря СНБО упал.
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