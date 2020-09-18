Шкарлет в Раде оправдался за плагиат: вопрос для ученых закрыт

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что вопрос о плагиате в его научной работе закрыт.

Об этом чиновник рассказал в пятницу, 18 сентября, выступая с трибуны Верховной Рады Украины.

"Относительно моего плагиата. Есть два заключения профессиональных представителей, которые опубликованы на сайте, и которые абсолютно опровергают те вещи, которые разгоняют в сети. Я абсолютно уверен, что для большинства ученых этот вопрос уже давно закрыт", – отметил он.

Напомним, что ранее представители инициативы "Диссергейт" нашли плагиат в научных работах Шкарлета.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали назначения Шкарлета.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть диссертации Сергея Шкарлета оказалась плагиатом из российских источников.

Добавим, что Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования нашел в научной работе Шкарлета плагиат.