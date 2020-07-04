Шкарлет признал, что возглавил МОН после звонка из ОПУ и встречи с Зеленским

И.о. министра образования Сергей Шкарлет рассказал, что свою должность получил после звонка и приглашения из Офиса президента Украины.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Левому берегу", отметив, что ранее не был в ОПУ.

"Я был в Институте демографии, обсуждал определенную научную проблему… и тут мне позвонили из Офиса президента и пригласили прийти на 19-й час", – сказал он.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил свое "регионаловское" прошлое.

"Первое, что я сказал Владимиру Александровичу перед началом собеседования, обязательно "вылезет" мой определенный след в отношении "Партии регионов". Он есть. В 2010 году меня избрали ректором, в мае я начал выполнять свои обязанности. В сентябре люди из руководства областной администрации мне сказали: "Ты баллотируешься". Спрос на рейтинговых политиков всегда был, есть и будет", – вспоминал он.

Шкарлет пояснил, что не мог отказаться, ведь тогда под ударом мог оказаться весь персонал вуза.

"Объясню, почему. Университет – государственное учреждение. Я не хотел рисковать – если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", – рассказал и.о. министра.

Также Шкарлет отрицал, что к его назначению имели отношения влиятельные политики.

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