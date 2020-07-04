Шкарлет открестился от скандальной фразы о Партии регионов

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет утверждает, что не говорил в 2010 году о поддержке Партии регионов.

В интервью LB.ua он назвал "очень странным" свое интервью десятилетней давности.

"Поверьте, я этого интервью реально не читал. И точно такого не мог сказать. Там написано, что я сказал, что я поддерживаю Партию регионов еще с 2004 года. Но в 2004-м году я работал только один год на должности ректора частного университета. мне надо было форматировать учебный процесс, искать помещение, искать преподавателей. В 2007-2009 году я очень плодотворно сотрудничал с Николаем Томенко по целому ряду проектов. Скажите мне, какая стыковка может быть с Партией регионов?" – отметил Шкарлет.

Он подчеркнул, что не говорил, будто бы разделяет взгляды Партии регионов.

"Я не давал это интервью. Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню", – добавил глава МОН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Шкарлет в 2010 году баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов, а в одном из интервью признался, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов", – заявил тогда он.