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21 февраля • обновлено в 15:01
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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция" Все статьи автора

Шість років у колонії: московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок

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Московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок: шість років перебування у колонії, а після того позбавлення на три роки права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, напевно в російських).

Шість років у колонії: московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок

Шість років у колонії: московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок

Як я до того ставлюся? В моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з Вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, у тч дітей; це отруєння/вбивство російським "Новічком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей - дотепер не покараний. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" - не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються.

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Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко
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Источник: Facebook Анатолія Гриценка
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Mega Death
Mega Death
Пропиарился на формальности))))
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