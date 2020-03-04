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4 марта • обновлено в 12:50
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

"Шевченкоїди" з Міністерства культури, або Ще один відносно патріотичний спосіб крадіжки бюджетного мільйона!

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Якось один відомий український вчений розповідав мені, що в радянські часи був своєрідний поділ серед літературознавців на шевченкознавців та "шевченкоїдів". Перші вивчали і пропагували творчість правдивого Тараса Шевченка, другі - заробляли премії та звання на "соціалістичному Шевченкові".

Так от і нині продовжувачі справи шевченкоїдів взялися до нового і креативного прочитання нашого Шевченка.

Нагадаю, що в часи Януковича тодішні шевченкоїди перетворили будівлі Національного та Канівського Шевченківських заповідників на своєрідні модерні банківські офіси та намагалися зробіти з Тараса друга російських олігархів та царів.

Нині ж команда "творця битви екстрасенсів та законів про цензуру" Бородянського вирішила розібратися із Шевченківської премією. А оскільки більшість очільників Міністерства в попередньому, доурядовому житті пропагували скоріше російський, а не український світ, то вирішили за бюджетні кошти залучити фахівців, щоб їх навчили. Так, урядовці вирішили витратити мільйон 115 тисяч наших бюджетних гривень на "нову концепцію та стратегію Національної премії імені Тараса Шевченка". І вчити українців за наші гроші буде єдиний учасник тендеру - товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ ЕС ДІ ГРУП"! (Дивись інформацію про цей тендер на Prozzoro).

Ці ж "шевченкоїди" за бюджетні гроші проведуть глибинні інтерв'ю аж із 20 діячами і скажуть як нам далі робити з премією Шевченка?!

Для інформації.

Премії Тараса Шевченка всіх переможців за рік складають суму в 1,2 мільйони грн., тобто скільки, як "нова концепція" цієї ж премії від невідомих "шевченкоїдів"!

І тут всі живі і мертві й ненароджені чиновники запитують: а що, так можна було?!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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