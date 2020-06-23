Шендерович скептически оценил шансы вернуть Крым Украине: Россию "победить невозможно"

Российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович заявил, что вернуть Крым Украине Россию сможет заставить только сильнейшее политическое или экономическое потрясение.

Что касается военного варианта деоккупации полуострова, то его вероятность он оценил скептически, объяснив свою позицию в интервью народному депутату Украины от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это вопрос парадигмы, в какой плоскости мы это рассматриваем. Представить себе Россию, возвращающую Крым, любого правителя здесь, просто возвращающего Крым Украине, мне очень трудно психологически. Это подписание договора о капитуляции. И должна быть ситуация очень близкая к капитуляции агрессора", – считает Шендерович.

Проводя параллели с событиями ХХ века, он отметил, что нацистской Германии после Второй мировой войны помогли выйти из гитлеровского прошлого СССР и страны-союзники. Однако с Россией, по мнению писателя, такой сценарий маловероятен.

"Россию в военном отношении невозможно победить. Ядерное оружие. И уж что у нас есть, так это армия. Значит, должны сложиться какие-то политические обстоятельства, экономические, прежде всего, чтобы это стало неизбежным. Страшно подумать, что должно быть для того, чтобы это случилось. Для того, чтобы кто-то от имени России признал. Он не будет популярным человеком в отравленной людской массе, которой 20 лет объясняли, что мы лучшие, сильные, альфа-самцы, все нас боятся и уважают, любят. А кто не любит, тот боится. И что мы правы", – объяснил он свое скептическое отношение к вероятности добровольного отказа оккупантов от Крымского полуострова.

Шендерович полагает, что будущая судьба этой территории должна рассматриваться в парадигме единой Европы. В таком случае, поделился он своим мнением, Россия должна перестать быть "головной болью" для Европы и стать ее частью или хотя бы согласиться следовать по этому пути.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович заявил, что все россияне, которые поддержали оккупацию украинского Крыма, являются дураками и негодяями. По его словам, каждый из сторонников этого преступления сознательно руководствовался своими корыстными интересами.