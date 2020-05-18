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18 мая • обновлено в 13:49
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
Журналист Все статьи автора

Схема "Эпицентра" и ОП: прибыль поделили с "95 кварталом"

41.5т

Смотрю, опять актуализировалась тема Эпицентра. Особенно в некоторых СМИ и популярных телеграмм-каналах. Теперь понятно, что все сказанное четой "эпицентров" - чистый п*здежь, от начала и до конца. Все, что до этого говорил Кирилл Тимошенко по теме гуманитарных грузов - тоже чистый п*здежь. А это означает, что все видосики президента за время карантина - п*здежь в квадрате.

А соотвественно, президент - чистый п*здун.

И вот почему.

1. Госструктурами были проведены тендера с одним участником, название участника - "Эпицентр".

2. "Эпицентр" получает деньги. Ими оплачивает товары в Китае.

3. Товар грузят в самолёт под гуманитарным статусом под патронатом и логистическим сопровождением Офиса.

4. Товар прилетает в Украину и растомаживается с нулевыми пошлинами и НДС, как гуманитарный.

5. "Эпицентр" забирает свой товар и отгружает его госструктурам, проводившим тендеры по цене в 3 раза выше себестоимости.

6. "Эпицентр" продаёт оставшийся гуманитарный груз через сеть своих магазинов. Вместе со стиральными машинками, ведрами и термосами.

Таким образом "Эпицентр" при полном содействии Офиса президента имеет прибыли в 200 процентов не инвестируя собственных средств. И не занимаясь поиском покупателя. Полученная прибыль делится между "Эпицентром" и 95-кварталом.

А теперь для полной картинки Зеленский должен записать видосик, где со всей злостью карикатурного диктатора даст указание МВД, СБУ и ГПУ возбудить уголовное дело и наказать владельцев "Эпицентра" со всей пролетарской ненавистью. Чтоб даже лохи поверили.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Место
Украина
Источник
Источник: Telegram Светланы Крюковой
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