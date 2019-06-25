"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы принять резолюцию об изменении санкционного механизма и вернуть делегацию России.
Он пытался переубедить своих коллег, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, что возвращение РФ в состав ПАСЕ возможно только после выполнения этой страной принципов Ассамблеи. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Главным аргументом за возвращение стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей про ценности материальные", – заявил глава Украины.
Эта реакция на решение ПАСЕ вызвала резонанс среди украинцев, которые активно начали ее комментировать.
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Цензор.нет
"Шаурму у тебя выходит жевать лучше, чем выполнять прямые функциональные обязательства по внешней политике", – высказался Олег Кондратенко.
"Быстрый, дерзкий, как пуля резкий", – прокомментировал также Александр Чубарук.
"Не может быть. Проснулся, поел шаурмы, искупался в фонтане", – съязвила Татьяна Гавриленко.
"Просто нужно не вещи с Банковой перетягивать в новый офис, а быть в ПАСЕ и отстаивать интересы государства, народа, который вас выбрал!" – отметила также одна из комментаторов.
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Как писал OBOZREVATEL:
17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.
Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.
3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.
24 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
25 июня в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.
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