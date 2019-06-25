"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы принять резолюцию об изменении санкционного механизма и вернуть делегацию России.

Он пытался переубедить своих коллег, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, что возвращение РФ в состав ПАСЕ возможно только после выполнения этой страной принципов Ассамблеи. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Главным аргументом за возвращение стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей про ценности материальные", – заявил глава Украины.

Эта реакция на решение ПАСЕ вызвала резонанс среди украинцев, которые активно начали ее комментировать.

Иллюстрация Цензор.нет

"Шаурму у тебя выходит жевать лучше, чем выполнять прямые функциональные обязательства по внешней политике", – высказался Олег Кондратенко.

"Быстрый, дерзкий, как пуля резкий", – прокомментировал также Александр Чубарук.

"Не может быть. Проснулся, поел шаурмы, искупался в фонтане", – съязвила Татьяна Гавриленко.

"Просто нужно не вещи с Банковой перетягивать в новый офис, а быть в ПАСЕ и отстаивать интересы государства, народа, который вас выбрал!" – отметила также одна из комментаторов.

новина оновлюється

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram