ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети

11.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы принять резолюцию об изменении санкционного механизма и вернуть делегацию России.

Он пытался переубедить своих коллег, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, что возвращение РФ в состав ПАСЕ возможно только после выполнения этой страной принципов Ассамблеи. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе. Главным аргументом за возвращение стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей про ценности материальные", – заявил глава Украины.

Эта реакция на решение ПАСЕ вызвала резонанс среди украинцев, которые активно начали ее комментировать.

Новости
‏"Останутся и будут вредить!" У Путина нагло предрекли судьбу Украины в ПАСЕ
Иллюстрация

Иллюстрация

Цензор.нет

"Шаурму у тебя выходит жевать лучше, чем выполнять прямые функциональные обязательства по внешней политике", – высказался Олег Кондратенко.

"Быстрый, дерзкий, как пуля резкий", – прокомментировал также Александр Чубарук.

"Не может быть. Проснулся, поел шаурмы, искупался в фонтане", – съязвила Татьяна Гавриленко.

"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети
"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети

"Просто нужно не вещи с Банковой перетягивать в новый офис, а быть в ПАСЕ и отстаивать интересы государства, народа, который вас выбрал!" – отметила также одна из комментаторов.

"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети
"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети
"Шаурму выходит жевать лучше!" Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ и вызвал гнев в сети

новина оновлюється

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
90
31
Смешно
5
Интересно
38
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Пытался переубедить президентов, а ему ответили - где украина и где Европпа))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Стоимость тн "гейропських цінностей" 70млн євро. Що ж. Проведіть ще один гейпарад на чолі з ЗЕ. Гейропа розчулиться і змінить рішення. Бу га га,ЗЕмля
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Коротков Сергей
Коротков Сергей
ЗЕмля...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel