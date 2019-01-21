Шатдаун в США: как ''ударит'' по экономике и что будет с Украиной

В Соединенных Штатах продолжается затяжной политический кризис. Уже месяц президент Дональд Трамп не может договориться с Конгрессом о бюджете страны. Камнем преткновения стал проект строительства стены на границе с Мексикой, которая должна отгородить страну от наплыва мигрантов.

Из-за споров властей сотни тысяч американских госслужащих уже месяц не получают зарплаты. Чем закончится конфликт и угрожает ли это американской поддержке Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В США уже месяц парализована работа госструктур (шатдаун). Причина — Трамп и демократы не могут согласовать выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой;

Трамп первый пошел на уступки, предложил ряд компромиссных шагов (в частности направленных на защиту мигрантов);

Шатдаун никак не повлияет на взаимоотношение Украины и США. Доллар из-за этого также не обвалится.

В США шатдаун

Он начался 22 декабря, когда Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего частично закрылись правительственные учреждения. Сотни тысяч людей вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск. Причина — президент Дональд Трамп и часть демократов не договорились о строительстве стены на границе с Мексикой.

Такой проект обойдется американским налогоплательщикам в 5,7 миллиарда долларов только в 2019 году. Трамп уверен, стена физически защитит США от потока мигрантов из Латинской Америки. Тем более, с идеей построить стену глава Белого дома выступал еще во время предвыборной гонки. Именно этот аргумент и продвигает Трамп, обоснованно называя его “предвыборным обещанием”.

Дональд Трамп

"Надежная безопасность на границах будет обеспечена, в том числе, и за счет создания стены на границе с Мексикой. Многие не знают о том, что мы уже начали строительство: мы ассигновали 1,6 миллиарда долларов и сооружаем большие участки этой стены, но нам необходимы дополнительные средства", — подчеркнул Трамп.

При этом он активно рекламирует проект на своей странице в Twitter. Хотя по данным различных социологических опросов, в среднем лишь треть американцев поддерживают эту идею.

Ожидается, что стена будет длиной в 1600 км, ее высота составит 9 метров, а минимальный срок завершения строительства — 2020 год, в аккурат к очередным президентским выборам в США. Общая стоимость проекта по разным данным составит от 10 до 60 миллиардов долларов.

Есть ли угроза для Украины?

Судя по всему — ее нет. В действительности шатдаун является в большей степени политической проблемой демократов и республиканцев. На Украину это никак не повлияет.

“Независимо от того, какая ситуация с демократами или республиканцами, это никак не влияет на отношение к Украине. На сегодняшний день консолидированная позиция в отношении к Украине есть у всего американского политикума”, — пояснил OBOZREVATEL международник Андрей Бузаров.

Отметим, что речь идет о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Ранее в американском истеблишменте пришли к выводу, что деньги выделять все же нужно. Это на 50 миллионов больше, чем в 2018 году. Деньги пойдут на проведение военных учений, закупку экипировки, летальных видов оружия и другое.

Что будет с долларом?

По мнению экономиста Алексея Куца, в мировой экономике сейчас заканчивается самый длинный цикл роста. Ожидается, что уже к середине 2019 года финансовые рынки ожидают проблемы. Насколько "удар" будет ощутимым, пока определить сложно, но предварительно ясно — финансовую систему ждут испытания.

"На курс доллара шатдаун не повлияет, но там есть другие причины. Это возможность обвала американских фондовых рынков, все ожидают это к марту. Сейчас подходит к концу цикл экономического роста, в середине 2019 года он побъет рекорд и станет супердлинным. Все понимают: рано или поздно рост прекратиться, ведь закон цикличности в экономике никто не отменял", — пояснил OBOZREVATEL Куц.

Шатдаун в этой ситуации лишь подтверждает, что скоро будет конец экономического цикла. Правда, именно политическая настабильность (шатдаун) проблем с долларами не принесет.

Найдут ли выход из ситуации?

Как ни странно, но первым на уступки пошел Дональд Трамп. Он выступил с обращением к нации, в котором призвал решить кризис немедленно.

В обмен на поддержку демократами выделения 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, он предложил:

Выделить 800 млн долларов на гуманитарные программы и еще 805 миллионов на борьбу с распространением наркотиков на границе;

Дать возможность мигрантам просить у властей США убежища;

Продлить на 3 года распоряжение, согласно которому 700 тысяч человек в США будут защищены от депортации по программе защиты юных мигрантов DACA;

Продлить статус защиты от депортации для мигрантов из десяти стран.

"Я обещал, еще будучи кандидатом, что решу этот кризис, и я решу его так или иначе. Нашей иммиграционной системе должны завидовать по всему миру. И она не должна быть проблемой", — подчеркнул Трамп.

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Такой шаг во многом принципиального президента объясняется тем, что в ближайшие недели демократы получат большинство после ноябрьского голосования в Нижней палате Конгресса. Напомним, что тогда большинство получили именно представители Демократической партии. В таком случае все козыри будут у противников Трампа и скорей всего проект стены будет заморожен.

Поэтому команда Дональда Трампа и пытается решить ситуацию до укрепления демократов, ибо в противном случае его ждет публичное поражение. Победа в нынешней ситуации зависит от того, у кого первым сдадут нервы. Но, к несчастью, из-за политических разборок как всегда страдает народ, простые американцы, которые вынужденны ждать завершения конфликта.

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