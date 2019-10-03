Шария и Добкина оставили без финансирования: Рада поддержала идею Томенко

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1029, которым отменяется государственное финансирование политических партий, преодолевших 2% барьер, и уменьшается вдвое для тех, что преодолели 5% барьер.

Такое решение было реакцией на петицию, которую зарегистрировал лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко о полной отмене государственного финансирования политических партий, включая те, которые попали в парламент. За рекордные две недели она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

По словам Томенко, все же Рада приняла не то решение, которого требовали люди, которые подписывали петицию, поскольку они хотели отменить полностью финансирование всех партий — тех, которые набрали 2% и 5%.

Верховная Рада

"Безусловно, даже частичная отмена расходов на партии — положительный результат. Таким образом, за 5 лет мы сэкономили 1,5 миллиарда гривен от налогоплательщиков. Бюджетные средства не получат партии Добкина-Кернеса, Шария, Ляшко, Гройсмана, и это определенное достижение. Однако люди голосовали за полную отмену госфинансирования всех партий – и тех, которые набрали 5%, и тех, которые имеют 2%. Поэтому наша команда будет продолжать требовать полной отмены бюджетного финансирования, тем более, что львиная доля денег, которые тратились на финансирование партий предыдущего созыва, пошли на рекламу лидеров. До сих пор остается законным циничное использование денег граждан для того, чтобы их же поздравляли с праздниками или размещали рекламу о том, какие хорошие лидеры партий", — отметил Томенко.

Его также поразило то, что многие депутаты не поддержали инициативу.

"Удивило, что за ограничение государственного финансирования партий не проголосовал ни один депутат из фракций Порошенко, Бойко-Медведчука, Тимошенко и Вакарчука. Возможно, они считают, что им деньги нужнее, чем украинской армии, образованию, здравоохранению, культуре, спорту и территориальным общинам", — подчеркнул политик.

Он сообщил, что команда будет продолжать требовать запретить использовать бюджетные деньги на рекламу, а впоследствии и отменить государственное финансирование партий вообще.

"Пока мы являемся бедной, воюющей и коррупционной страной, необходимо полностью запретить государственное финансирование. Еще раз призываем руководителей партий, представленных в парламенте, воспользоваться нормой закона о добровольном отказе от денег налогоплательщиков на собственную рекламу и перенаправить их для решения более насущных проблем, которые сегодня существуют в стране", — подчеркнул Томенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, финансирование потеряли 6 политсил, которые набрали на выборах в Верховную Раду более 2%, но не преодолели проходной барьер. Это партии "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Украинская стратегия Гройсмана" и ВО "Свобода".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся