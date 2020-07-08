Шарий подтвердил данные об атаке помощника Тимошенко на OBOZREVATEL

Блогер Анатолий Шарий подтвердил данные о DOS-атаке на OBOZREVATEL, к которой может быть причастен заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин.

Блогер в своем видеоблоге на YouTube рассказал, что кибератака на сайт OBOZREVATEL произошла после серии публикации о Тимошенко и скандале с гуманитарным грузом из Китая.

"Издание OBOZREVATEL и ряд других начали публиковать расследования по Кирилу Тимошенко. В частности по самолету "Мрія", который якобы был загружен гуманитарной помощью из Китая, а в Украине позже товары по завышенным ценам реализовали через торговую сеть "Эпицентр". Во всех расследованиях упоминался Тимошенко, а потом на OBOZREVATEL была совершенная мощная DOS-атака", – сообщил блогер.

Публикации о Тимошенко на OBOZREVATEL

Публикации о Тимошенко на сайте OBOZREVATEL

Шарий добавил, что позже появилась информация, что организовали эту атаку в Офисе президента.

"В сети назвали имя заказчика кибер-атак, которым оказался помощник Тимошенко Сергей Малыхин. Малыхин обращался к "Темному рыцарю" по услугам DOS-атаки. Сообщалось, что эта атака стоила ОПУ порядка 25 тысяч долларов", – сказал блогер.

Сообщение "Темного рыцаря"

Напомним, что Анатолий Шарий обвинил ОП в заказе его ликвидации и указал на помощника Кирилла Тимошенко. Позже чиновник ответил на обвинения Шария в заказе его убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети нашли вероятного заказчика кибератак на издание – это якобы заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.