Шарий обвинил ОП в заказе его ликвидации и указал на помощника Тимошенко

Блогер Анатолий Шарий рассказал, якобы в Офисе президента Украины заказали его убийство.

При этом он назвал главу государства Владимир Зеленского преступником, а к организации его "ликвидации" якобы причастен заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко и его помощник Сергей Малыхин. Видеообращение Шарий опубликовал в Facebook.

"Зеленский – преступник, и теперь это не просто фигура речи. Офис Президента заказал мою ликвидацию", – написал блогер.

Завление от Золотухина в полицию Скриншот

Завление от Золотухина в полицию Скриншот

В своем видео Шарий показал написанный от руки текст, якобы с признанием о заказном убийстве.

"Вот это заявление было написано несколько часов назад в испанскую полицию. В данном заявлении некто Александр Золотухин указывает на то, что он получил заказ на политическое убийство блогера Анатолия Шария. Заказ им получен, как он указывает, людьми, которые имеют непосредственное отношение к Офису президента Украины Зеленского", – говорится на видео.

Розыск Золотухина Скриншот

Шарий добавил, что Александр Золотухин находится в розыске МВД. При этом он контактировал с неким Сергеем Малыхиным, который мог быть причастен к DOS-атаке на сайт OBOZREVATEL, после серии публикаций о Кирилле Тимошенко и скандала о гуманитарном грузе из Китая.

Александр Золотухин Скриншот

Также блогер опубликовал видео, где мужчина, который представился Золотухиным, рассказал, что с ним якобы связался подполковник СБУ, который попросил его организовать убийство Шария в Испании. По словам Золотухина, он начал сотрудничать со спецслужбами Испании, чтобы разоблачить заказчиков.

OBOZREVATEL обратился к Офису президента Украины, чтобы получить официальный комментарий.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что блогер Анатолий Шарий владеет виллой на морском побережье Испании.