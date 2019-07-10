Шантаж, шпионаж и уголовка: всплыли темные факты из биографии Смешко

Кандидат в народные депутаты, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в прошлом был причастен ко множеству скандалов. Кроме того, политик был замешан в коррупции.

Сейчас же множество вопросов вызывает его декларация. Имущество, указанное в ней, вероятно, было получено в результате афер. О них детально рассказывается в сюжете на YouTube-канале "ГляделкаUA" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К примеру, после того, как Смешко стал начальником ГУР МО, он начал увольнять профессиональных кадров, назначая на их должности тех, кто были верны и лояльны к нему. Также он шантажировал некоторых офицеров, собранным на них компроматом.

Игорь Смешко "Телеканал 24"

В 2000 году против Смешко было возбуждено уголовное дело за предательство Родины в форме шпионажа. Но когда в 2003 году он стал главой СБУ, все материалы по этому уголовному делу исчезли.

В 2008 году достоянием общественности стала информация о том, что ГУР МО под руководством Смешко взяло под свой контроль с целью получения прибыли бар "Варшава". Также с бывшим разведчиком связывали аферу со строительством жилья для сотрудников СБУ.

Что касается его декларации, то для многих она стала удивлением. В ней указано, что политику принадлежит 14 земельных участков, дом и две квартиры, еще два дома строятся, база отдыха и несколько паркомест, три авто, $121 тыс., 112 тыс. евро, 9 300 гривен. Еще $270 тыс. у него лежит наличными.

Как писал OBOZREVATEL, в партийных списках Смешко были замеченыкоррупционеры и кучмисты.

Кроме того, в политсиле назрел конфликт из-за манерного поведения ее лидера Игоря Смешко и игнорирования им демократических ценностей.

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