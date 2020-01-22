Себе тысячи, а людям копейки: на какие деньги живут топ-чиновники в Украине

Зарплаты украинских министров стали одной из самых обсуждаемых тем конца 2019 и начала 2020 года. Членов Кабинета министров не устраивает якобы низкий доход, а общественность возмущают многотысячные премии, которые им выписали в декабре.

Сколько зарабатывают в Кабмине и почему им не стоит жаловаться – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зарплаты членов Кабмина:

Все данные были предоставлены самим Кабинетом министров в виде таблицы. Там указана зарплата за три месяца осени и декабрь - последний месяц расписан чуть подробнее. За первый месяц работы в Кабмине чиновники получили разные суммы. Меньше всего заработал Министр молодежи и спорта Владимир Бородянский – 9142 гривни, а больше всего Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 55390 гривень. К декабрю зарплаты каждого министра выросли, а кроме того, им дали огромные премии. В первый месяц зимы меньше всего заработал Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 17544 гривень (он единственный остался без премии), а больше всего Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 233 893 гривень.

Зарплаты в Кабмине

К этой таблице есть вопросы. Один из них – как начисляется зарплата, разберем на примере Гончарука. За декабрь ему начислено 76 190 гривень. Эта сумма состоит из 40 000 тысяч "надбавок и другого" и 36 190 гривень премии. То есть, в таблице либо не указан оклад, либо они допустили ошибку при составлении. В первом случае, их заработок выше и таблица, по факту, врет.

Второй момент, скорее, манипулятивный, считает экс-министр соцполитики Павел Розенко. Исходя из таблицы, выглядит так, будто зарплата министров составляет около 50-60 тысяч гривень. Однако, это не совсем так – у некоторых министров зарплаты здорово скачут. Например, Тимофей Милованов за сентябрь получил около 15 тысяч, за октябрь – 18 тысяч, за ноябрь почти 80 тысяч, а за декабрь – 222 тысячи, из которых почти 150 – премия. Фактически, из-за премии и выравнивается средний показатель зарплаты – так и у остальных министров.

"Давайте за 10 лет возьмем доходы чиновника и покажем, что у него "на самом деле" с учетом предыдущей работы, средняя зарплата 10 тысяч гривень. Что вы там от него хотите? Это манипуляция. Кабмин пытается замылить глаза людям и перевести от темы того, почему они получили премии по 1600%, на тему того, что в среднем у них получилась большая зарплата за все месяцы работы", – возмутился в комментарии OBOZREVATEL Павел Розенко.

Вопросы у него и к самим премиям – чем они обусловлены (какое должно быть KPI чиновника, чтоб оправдать такую премию) и почему они выплачены задним числом.

Зарплаты в Кабмине

Платят мало: что министры говорят о зарплатах

Заявления членов Кабмина о низких зарплатах уже несколько недель вызывают бурные обсуждения в обществе. Министр экономики Тимофей Милованов, например, трижды жаловался на низкий оклад и говорил, что этих денег хватает только на такси. Первый раз он заговорил об этом в начале декабря, потом в середине, а в следующий раз – в середине января. И если в сентябре и октябре его зарплата составляла 15-18 тысяч гривень, то в ноябре – порядка 80 тысяч. А в декабре вместе с премиями – более 220 тысяч (на руки получил 179 тысяч гривень). По мнению Милованова, он должен получать 5-10 тысяч долларов.

Говорил об этом в декабре и министр юстиции Денис Малюська. Его зарплата и вправду ниже, чем у многих его коллег (сначала была около 20 тысяч, после выросла до 35), а вот премию в декабре он получил более 190 тысяч гривень.

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривень. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч грн – надолго меня не хватит. Меньше – это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", – заявлял министр в декабре.

В январе министр образования Анна Новосад сказала, что её зарплаты недостаточно – сама-то прожить на эти деньги она может, а вот если захочет создать семью, то этого будет мало.

Её зарплата составляет около 37-39 тысяч гривень, в декабре стала чуть выше – 45 тысяч. А вот премию ей выписали в 96 тысяч гривень.

Зарплаты в Кабмине

Знали, куда шли: почему слова о низких зарплатах неуместны

По мнению Розенко, министрам нечего критиковать якобы низкие зарплаты, мол, знали, куда шли. А само возмущение общественности вызывают не столько суммы премий, а отсутствие объяснений за что их дали – Кабмину явно не хватает диалога с народом.

"Вопрос, я думаю, не суммах. Не столько суммы возмутили общество или меня. Возмутила сама постановка вопроса таких премий. За что они? За какие достижения? Общество не понимает, что такого сделали члены правительства, чтоб в конце года выписать себе премию в 1000%. Какой результат работы за полгода продемонстрировали члены правительства? Просто разговор о том, что "я эффективный менеджер, поэтому платите мне много" – это, на мой взгляд, абсолютно аморальный и негосударственный подход. Это шантаж общества", – высказался Павел Розенко.

Аналогичную риторику использует и другой экс-министр соцполитики Андрей Рева – он тоже считает высказывания топ-чиновников шантажом и манипуляцией.

"Мало того, еще и шантажируют. Как этот министр Малюська, который кричал, что меньше чем за 80 тысяч работать не будет. Так зачем ты шел работать? Они там все рассказывали, что пришли из бизнеса, что им за страну обидно. Но видите, больше трех месяцев им продержаться не удалось. И мы обсуждаем их зарплаты, а не зарплаты учителей, врачей, военнослужащих – это "не важный вопрос", – возмутился Рева.

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А что в других странах?

Фактически, до декабрьских премий зарплаты украинских министров были значительно ниже, чем у европейских коллег. Однако, с ними они выровнялись в этой "гонке", а то и перегнали топ-чиновников некоторых стран.

Например, премьер-министр Греции получает около 165 тысяч гривень, Испании – около 200 тысяч, Португалии – более 140 тысяч. В Латвии – 120 тысяч, а в Литве – 100 тысяч.

В Западной Европе зарплаты значительно выше. Канцлер Германии Ангела Меркель получает около 740 тысяч гривень, премьер Великобритании Борис Джонсон – 430 тысяч. Примерно такая же сумма у его коллег из Норвегии и Швеции.

Высокие зарплаты для топ-чиновников – это не плохо. Однако, для этого они должны очень качественно выполнять свою работу, действительно повышать уровень жизни жителей страны и заботиться об их благополучии, а не о своих карманах. Кроме того, зарплаты могут быть высокими, но понятными и прозрачными. А сейчас создается ситуация, что основная зарплата у министра может быть ниже, чем у начинающего айтишника, а вот раздутая премия превышает все мыслимые нормы.

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