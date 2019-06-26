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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Шансов немного": Саакашвили указали на провал избирательной кампании

1.6тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия может выполнить решение Апелляционного админсуда Киева и зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Рух нових сил", однако шансов на победу у политической силы крайне малы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал директор Школы ответственной политики Андрей Юсов, отметив, что из-за низкого рейтинга политсилы, Саакашвили даже было выгодное решение ЦИК об отказе в регистрации.

Михеил Сакашвили

Михеил Сакашвили

"Что касается шансов, то сложная ситуация. Возможно, Саакашвили и устраивало решение ЦИК об отказе регистрации, потому что сегодня рейтинги партии "Рух нових сил" крайне неудовлетворительны. И мы видим, что Саакашвили больше сконцентрирован сейчас на событиях в Одессе, и шансов принять участие, а также получить победный результат во время этой короткой кампании, с очень низким стартовым рейтингом, у "Руха нових сил" немного", – считает Юсов.

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По мнению политического эксперта, у Саакашвили было бы больше шансов вернуться в большую украинскую политику, сместив с поста мэра Одессы Геннадия Труханова и заняв его место. Однако, если его партию зарегистрируют, он вынужден будет проводить свою предвыборную кампанию.

"Но начав свой тур с 1 июля, до 20 июля он даже все областные центры не успеет качественно обработать. И если учесть отсутствие собственного большого финансового и медиаресурса, то для "Руха нових сил" – это очень сложная кампания", – объяснил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Печерский районный суд Киева позволил Саакашвили участвовать во внеочередных парламентских выборах. Таким образом был удовлетворен иск Саакашвили с требованием подтвердить его непрерывное проживание в Украину сроком не менее 5 лет.

  • 13 июня партия "Рух нових сил" обнародовала список кандидатов, которые будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

  • 24 июня ЦИК отказала партии Саакашвили в регистрации. Причиной стало то, что политсила рассматривала вопрос своего участия в выборах 8 мая, тогда как выборы в Раду были назначены только указом Зеленского от 21 мая.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Михеил СаакашвилиАндрей Юсов
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вот МУкраина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
корВсе военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
МИхо Украина с тобой! 12 % гарантировано!
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