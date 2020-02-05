Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Шансон – все? Из украинских маршруток и автобусов хотят убрать музыку и фильмы

3.6т
Читать материал на украинском

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете так называемого "акустического насилия" в общественном транспорте. Документ предусматривает запрет на трансляцию музыки или фильмов.

Проект закона №3006 от 4 февраля передан на рассмотрение руководства парламента, сообщается на сайте Верховной Рады. Его авторами выступили 16 нардепов из разных фракций.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович/Facebook

Один из инициаторов документа, народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook подчеркнул, что законопроект позволит ввести в Украине цивилизованные правила для пассажирских перевозок.

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры во всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки “шансона” или какого-то сериала", – отметил он.

Вятрович добавил, что законопроект позволяет трансляцию музыки или фильмов на пассажирских рейсах, но только через наушники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине вспыхнул крупный скандал, когда волонтеров высадили из междугороднего автобуса из-за того, что они возмущались показом российского сериала.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины маршрутка транспорт
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
5
Смешно
21
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Николай
Кравченко Николай
В принципе,все правильно.Я,когда езжу в маршрутке,или в автобусе,слушаю свою музыку с телефона через наушники.Зачем мне навязанная чужая музыка?А у кого сейчас нет телефона?Хотите музыку,слушайте свою.А у многих есть и современные телефоны,в котором можно смотреть и фильмы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Надо бы ещё каждого входящего пассажира проверять, не поет ли у него душа.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Перепил Недо
Перепил Недо
Цуканов Евгений, душа у московита? Нонсенс!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Цуканов Евгений, душа при отсутствии вменяемости не поёт, а воет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Браво. Бычье не должно определять Украину ни в чем. Со всем остальным так бы тоже
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги