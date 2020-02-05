Шансон – все? Из украинских маршруток и автобусов хотят убрать музыку и фильмы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете так называемого "акустического насилия" в общественном транспорте. Документ предусматривает запрет на трансляцию музыки или фильмов.

Проект закона №3006 от 4 февраля передан на рассмотрение руководства парламента, сообщается на сайте Верховной Рады. Его авторами выступили 16 нардепов из разных фракций.

Владимир Вятрович Владимир Вятрович/Facebook

Один из инициаторов документа, народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook подчеркнул, что законопроект позволит ввести в Украине цивилизованные правила для пассажирских перевозок.

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры во всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки “шансона” или какого-то сериала", – отметил он.

Вятрович добавил, что законопроект позволяет трансляцию музыки или фильмов на пассажирских рейсах, но только через наушники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине вспыхнул крупный скандал, когда волонтеров высадили из междугороднего автобуса из-за того, что они возмущались показом российского сериала.

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