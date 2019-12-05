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5 декабря • обновлено в 13:14
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"Шанс для России!" В США сделали громкое заявление о нормандской встрече

2.6т
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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал встречу в "нормандском формате " шансом для России вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над ее территориями.

Об этом он заявил на форуме "Точка невозврата", передает УНН. Он в очередной раз подчеркнул, что Америка поддерживает Украину.

"США поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Российская Федерация, очевидно, имеет вину – РФ и ее действия привели к началу того конфликта, той войны, которая продолжается уже 5 год", – заявил Тейлор.

Уильям Тейлор сделал громкое заявление перед встречей в нормандском формате

Уильям Тейлор сделал громкое заявление перед встречей в нормандском формате

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По его убеждению, Россия "должна принять шаги для того, чтобы решить эту ситуацию со своей стороны".

"И это впервые за 3 года, что лидеры "нормандской четверки" будут проводить встречу, и это является возможностью для России со своей стороны принять решение и принять шаги к тому, чтобы вывести свои войска, вывести своих бойцов из территории, которые сейчас находятся вне контроля украинских властей, и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины. Мы поддерживаем президента Зеленского в этих переговорах в понедельник", – добавил американский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Уильям Тейлор
Тег
нормандский формат
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Отползайте, москали, отползайте, жопоголовые. Чем позже вы отползёте, тем дороже это вам обойдётся.
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Нож Всвину
Нож Всвину
Lyakhov Yuri, ты что то попутал, любитель печенюшек со спермой негров. Испокон веку жопоголовые - это xoxлы.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Эту рептилию уже кто только наxyй не посылал!))))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фантазёр из штатов! Они привыкли к действиям своих президентов, поэтому даже поверить не может в постоянство действий Путина по принципу * мужик сказал - мужик сделал*
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