"Шанс для России!" В США сделали громкое заявление о нормандской встрече

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор назвал встречу в "нормандском формате " шансом для России вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над ее территориями.

Об этом он заявил на форуме "Точка невозврата", передает УНН. Он в очередной раз подчеркнул, что Америка поддерживает Украину.

"США поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Российская Федерация, очевидно, имеет вину – РФ и ее действия привели к началу того конфликта, той войны, которая продолжается уже 5 год", – заявил Тейлор.

Уильям Тейлор сделал громкое заявление перед встречей в нормандском формате

По его убеждению, Россия "должна принять шаги для того, чтобы решить эту ситуацию со своей стороны".

"И это впервые за 3 года, что лидеры "нормандской четверки" будут проводить встречу, и это является возможностью для России со своей стороны принять решение и принять шаги к тому, чтобы вывести свои войска, вывести своих бойцов из территории, которые сейчас находятся вне контроля украинских властей, и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины. Мы поддерживаем президента Зеленского в этих переговорах в понедельник", – добавил американский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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