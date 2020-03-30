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31 марта • обновлено в 01:21
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Шахов заявил, что вылечился от коронавируса. Видео

1.8т
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Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов вылечился от коронавируса.

Об этом он лично заявил в видеообращении на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 30 марта.

"Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие чистые. Поэтому я попросился домой", – сообщил нардеп.

Шахов заявил, что будет находиться в самоизоляции, чтобы освободить палату для других пациентов.

Сергей Шахов

Сергей Шахов

Как писал OBOZREVATEL, о заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Вероятно, он заразился после поездки на курорт Куршевель (Франция).

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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