Шахов заявил, что у Зеленского перед ним извинились

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, заявил, что в Офисе президента извинились перед ним за озвученную Владимиром Зеленским информацию о том, что карточка Шахова была зарегистрирована в зале Верховной Рады в то время, когда сам нардеп отсутствовал в парламенте.

Об этом он сказал во время прямой трансляции в своем Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский и Сергей Шахов

"Я получил много звонков из Офиса президента о том, что была ошибка", – отметил Шахов.

При этом он посоветовал Офису президента более внимательно проверять информацию, и потом только сообщать людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка зараженного коронавирусом Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".

В ответ Шахов опубликовав скриншот с сайта парламента, где видно, что в тот день он не принимал участия в голосованиях.

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