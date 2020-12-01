Шахов в Раде призвал депутатов "услышать людей" и отстранить от должностей ряд министров

Депутаты Верховной Рады Украины должны безотлагательно "услышать людей" и начать действовать в интересах украинцев: выплатить зарплаты, поддержать ФЛП, вернуть разграбленный коронавирусный фонд и отстранить от должностей ряд министров, которые привели страну к кризису.

Соответствующие требования во время заседания 1 декабря озвучил народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов. Он отметил, что власть довела страну до такого обнищания, что нет денег даже на оплату ключевых социальных статей.

"Пока наши европейские соседи поддерживают бизнес, в Украине власть убивает ФЛП" – подчеркнул нардеп, напомнив о митинге предпринимателей, которые в этот день собрались под стенами парламента.

"Мы требуем немедленно обратить внимание на пенсионеров, учителей, у которых забрали все, что можно было. А только через год будем рассматривать заработные платы. В наших приемных в Луганской области и по всей стране, где есть шахты, стоят женщины с детьми и требуют, чтобы людям выплатили заработные платы за пол года. Кто за это будет отвечать", – отметил нардеп.

"Мы требуем немедленно отстранить от должности главу администрации Луганской области, который сжег людей заживо, который нанес ущерб региону в 22 млрд грн. Мы требуем сегодня отстранить от должности министра энергетики, министра здравоохранения, который довел за полгода до такой ситуации в стране. Требуем немедленного выполнения этих действий", – призвал Шахов.

"Остановитесь, потому что ваш непрофессионализм с взбалмошной скоростью толкает государство в пропасть!" – добавил нардеп в своем Facebook.