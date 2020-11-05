Шахов в Раде потребовал отставки главы ОГА Луганщины

Народный депутат Сергей Шахов потребовал отставки председателя облгосадминистрации Луганщины Сергея Гайдая и главы ДСНС области Михаила Пшика.

Соответствующее заявление нардеп сделал с трибуны Верховной Рады, по его словам, от "имени всех граждан, которые в очередной раз поддержали команду" партии "Наш край". Об этом он также сообщил в своем Facebook (чтобы помотреть видео, доскролльте о конца новости).

"В наши приемные ежедневно приходят сотни обращений от людей, которые доверяют не действующему губернатору, а команде реальных патриотов родного края", – отметил он.

Он отметил вину действующей власти в двух масштабных пожарах, происшедших на Луганщине, массовом вывозе леса, сокрытии преступлений и бездействии.

"Сегодня им наплевать на проблемы погорельцев. Плевать на медицинскую систему и защиту жителей области. Они отменили выборы везде, где только смогли найти формальные поводы. И потерпели сокрушительное поражение там, где не смогли запретить людям выразить отношение к действующей власти!" – подчеркнул Шахов.

"Мы требуем отставки губернатора Гайдая и главы ДСНС Пшика. Ваши игры в политику и неспособность или нежелание работать для жителей области уже очевидны всем! Вы отвечаете за смерти людей и сгоревшие дома! Хватит убивать Луганщину!" – подчеркнул нардеп.