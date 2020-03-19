Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах коронавируса и готов делать это, чтобы люди не паниковали.
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О том, как протекает болезнь, парламентарий рассказал в прямом эфире на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сергей Шахов
Скриншот видео
"К вечеру 12 марта у меня поднялась температура. Я сильно хотел пить, пропотел, но температура не снижалась – 38. Жаропонижающие не помогали. На второй день я терпел, пил жаропонижающие, температура поднялась до 39, через пару часов она упала. Сильный был озноб, ломило кости, была головная боль, болели очень глаза. Кашля практически не было, чуть подбухыкивал", – поделился новостями о своем самочувствии Шахов.
Нардеп добавил, что постоянно контролировал свою температуру, и спустя некоторое время она пришла в норму. Однако он по-прежнему плохо спал по ночам и часто просыпался, чтоб попить воды. "Я готов заявлять на весь мир о своих симптомах и о том, что происходит с Шаховым", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился коронавирусом COVID-19.
Сначала нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался о болезни. Шахов записал видеообращение.
Позже он признался, что контактировал с несколькими журналистами и парламентариями.
19 марта стало известно, что жена Шахова также подхватила коронавирус.
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