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19 марта • обновлено в 16:21
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Шахов рассказал, как у него протекает коронавирус

2.1т
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Народный депутат Украины от группы "Довіра" Сергей Шахов заявил, что не боится рассказывать о своих симптомах коронавируса и готов делать это, чтобы люди не паниковали.

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О том, как протекает болезнь, парламентарий рассказал в прямом эфире на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Шахов

Сергей Шахов

Скриншот видео

"К вечеру 12 марта у меня поднялась температура. Я сильно хотел пить, пропотел, но температура не снижалась – 38. Жаропонижающие не помогали. На второй день я терпел, пил жаропонижающие, температура поднялась до 39, через пару часов она упала. Сильный был озноб, ломило кости, была головная боль, болели очень глаза. Кашля практически не было, чуть подбухыкивал", – поделился новостями о своем самочувствии Шахов.

Нардеп добавил, что постоянно контролировал свою температуру, и спустя некоторое время она пришла в норму. Однако он по-прежнему плохо спал по ночам и часто просыпался, чтоб попить воды. "Я готов заявлять на весь мир о своих симптомах и о том, что происходит с Шаховым", – подчеркнул нардеп.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Сергей Шахов
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Нардеп Шахов заразился коронавирусом, который ему подарили во Франции. В связи с этим, спикер ВР Разумков обратился к СБУ с просьбой выяснить, откуда эта зараза узнала об отмене в Украине депутатской неприкосновенности.
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