Шахов признался, кого мог заразить коронавирусом

После возвращения из Франции народный депутат группы "Довіра" Сергей Шахов, у которого обнаружили COVID-19, контактировал с несколькими журналистами и парламентариями.

Об этом он рассказал в разговоре с Юрием Бутусовым, написал журналист на личной странице в Facebook.

"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го я в 7:00 утра был на программе "Суспільного", "Доброго ранку, країна!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой", – рассказал нардеп.

По его словам, когда у него появились признаки заболевания, то он вызвал врачей и попросил сделать тест на коронавирус. Однако на тот момент у медиков не было их в наличии.

"Результаты тестирования пришли ко мне только 18 марта, спустя шесть дней. Меня лечили как от обычного вирусного заболевания. 15 марта поднялась высокая температура до 39 градусов, был сильный кашель, температуру сбить не удавалось. Температура выше 38 градусов держалась три дня подряд. Только сегодня мне стало лучше, и сейчас чувствую себя нормально", – добавил Шахов.

По его словам, теперь обследованию подлежат все медики, кто с ним контактировал. Нардеп также подчеркнул, что не собирается выезжать в больницу, поскольку считает необходимым соблюдать карантин и самоизоляцию, выполняя все требования, которые определило государство.

В свою очередь Бутусов отметил, что проверки на COVID-19 требуют не только врачи, которые приезжали к Шахову, но и другие люди, имевшие с ним контакт.

"В сессионном зале Шахов был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Общение с премьер-министром Шмыгалем у Шахова было 4 марта, то есть до поездки и до заболевания. Однако депутат общался с коллегами на комитете по экологии, пусть и совсем недолго, и теперь все эти контактеры являются потенциально активными или пассивными переносчиками коронавируса и подлежат контролю, тестированию и самоизоляции", –сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).

Свой диагноз 44-летний политик подтвердил в видеообращении на Facebook, где сообщил, что первые симптомы болезни у него проявились 15 марта.

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