Главная Новости
22 марта • обновлено в 17:44
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Шахов госпитализирован с коронавирусом: нардепу припомнили знаковое видео

12.7т
Читать материал на украинском

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, госпитализированный с диагнозом коронавирус, ранее отрицал угрозу вируса COVID-19 для Украины.

Соответствующее видео выступления Шахова в Верховной Раде опубликовал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На видео нардеп заявляет с трибуны, что "коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников сегодня".

"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса. Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванные вирусом COVID-19", - отметил Геращенко.

"Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома! Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!" - добавил замглавы МВД.

Коронавирус у Шахова: нардепу припомнили знаковое видео

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

Нардепа госпитализировали в Александровскую больницу Киева.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Сергей Шахов Антон Геращенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
27
Смешно
5
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
старательно тексты подтирают ) Про регионалов уже ничего нельзя говорить ?)) Однако )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
На костер.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Политика

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги