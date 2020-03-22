Коронавирус у Шахова: нардепу припомнили знаковое видео

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, госпитализированный с диагнозом коронавирус, ранее отрицал угрозу вируса COVID-19 для Украины.
Соответствующее видео выступления Шахова в Верховной Раде опубликовал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
На видео нардеп заявляет с трибуны, что "коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах у чиновников сегодня".
"Пусть это выступление Сергея Шахова с трибуны Верховной Рады станет предостережением всем, кто не верил и не верит в опасность эпидемии коронавируса. Сегодня Сергей Шахов и его жена госпитализированы в Александровскую больницу с диагнозом пневмония, вызванные вирусом COVID-19", - отметил Геращенко.
"Не шутите! Выполняйте все требования карантина! Сидите дома! Сергею Шахову и всем, кто уже получил диагноз коронавирус - скорейшего выздоровления!" - добавил замглавы МВД.
rbc.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.
Нардепа госпитализировали в Александровскую больницу Киева.
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