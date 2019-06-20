Пусть развлекаются! Зеленский разрешил мажорам "мигалки"

Президент Украины Владимир Зеленский вернул разрешение "мажорам" устанавливать проблесковые маячки на автомобили.

Для этого он отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах", пишут Патриоты Украины.

Владимир Зеленский УНИАН

Таким образом глава государства вернул то, что убрали по требованию украинцев после первого Майдана.

Соответствующий указ №416 / 2019 Зеленский подписал в четверг, сообщается на сайте президента. "Признать утратившими силу: Указ Президента Украины от 30 марта 2005 №567", – говорится в тексте документа.

Кроме того, этим же указом признаны утратившими силу п.6 ст.1 указа президента от 11 апреля 2008 №333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов президента Украины" и п.6 ст. 1 указа от 16 декабря 2014 №934 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины", которые вносили изменения в указ №567.

Указом №567 устанавливалось, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, используемых для передвижения лиц под госохраной, или на транспортных средствах милиции, оперативных или специальных транспортных средствах военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в ВСУ, внутренних войск МВД, налоговой милиции, служб безопасности дорожного движения, СБУ, Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, служб инкассации и перевозки ценностей Национального банка Украины и банков Украины, Управления государственной охраны Украины при наличии специального разрешения, выдаваемого департаментом Госавтоинспекции МВД.

Специальные световые сигнальные устройства красного, зеленого цвета могли устанавливаться исключительно на транспортных средствах подразделений Госавтоинспекции МВД и Управления госохраны Украины.

Указ запрещал выдачу каких-либо документов, предоставляющих право или содержащих просьбы о предоставлении права беспрепятственного проезда автотранспорта.

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При этом отменялись указы второго президента Леонида Кучмы от 6 февраля 2004 №165 "О мерах по упорядочению проезда автомобилей, оснащенных специальными устройствами, и государственных номерных знаков единого образца" и от 15 марта 2004 о внесении изменений в указ №165, а также распоряжение от 6 февраля 2004 №19 "Об общественные формированиях при Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Украины".

П.6 ст.1 указа №333 2008 предусматривал расширение перечня ведомств, которые могут на своем транспорте использовать специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

П.6 ст.1 указа С 2014 года предусматривал замену в тексте указа №567 внутренних войск МВД Национальной гвардией в связи с созданием соответствующего ведомства.

Пользователей соцсетей возмутил соответствующий указ Зеленского.

"Патриоты Украины"

"Патриоты Украины"

"Патриоты Украины"

"Патриоты Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отменил более 150 указов, изданных его предшественниками, первыми тремя президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, а также экс-президентом Виктором Януковичем.

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