Шабунин об угрозе потери безвиза: в ОП выбрали быть дурачками

В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим в Офисе президента выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками".

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, в ОП все понимают, и такое поведение выбрали сознательно.

"Почему Зеленский и его команда ведут себя, как помягче сказать, неадекватно? Долгое время у нас была дискуссия: они реально не понимают, что делают, или наоборот – все понимают и это сознательные решения и действия? Я все больше склоняюсь ко второму, что выбранная коммуникационная стратегия – быть дурачками. Вот дурачков прощают, дурачков не ненавидят. "Ну они хорошие, просто они не понимают", – подчеркнул Шабунин.

Он также отметил: нарратив о том, что Зеленский якобы просто не понимает – очень удобный для него.

"Или "это все злой Ермак, который постоянно обманывает хорошего, но неопытного Зеленского".

Все Зеленский хорошо понимает, в том числе в истории с САП. И когда он бросает эту ерунду о том, что это Порошенко рассказывает... Порошенко послов G7 попросил с заявлением выйти? Или Порошенко заставил выходить евродепутатов с заявлениями? Точно нет. И Зеленский не может этого не понимать. Поэтому мне кажется очень важной задачей сейчас – объяснить обществу, что Зеленский все понимает и он несет ответственность за все", – убежден председатель правления ГПК.

"Когда тебе задают конкретный вопрос, а ты начинаешь это все Порошенко" – это очень удобно с точки зрения коммуникации, но в это нельзя долго верить", – говорит Шабунин.

Он считает, что голосование за членов конкурсной комиссии САП свидетельствует о фактическом формировании новой коалиции в парламенте – олигархически-пророссийской.

"Это фактически новая пророссийская коалиция, пророссийски-олигархическая коалиция. У олигархов, в первую очередь, и коррупционеров есть тактическая цель – уничтожить антикоррупционную инфраструктуру. Если у олигархов цель – просто разрушить угрозу, то в пророссийских агентов влияния целью является не просто уничтожить антикоррупционную систему, а разорвать отношения Украины с Западом, что выгодно России. Ну так невозможно Украине в таком ее состоянии бороться с российской агрессией. Ни финансово, ни дипломатично, ни политически, ни военно", – предостерег Шабунин.