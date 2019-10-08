Сговорились? Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения

Среди поздравлений от мировых лидеров, которые были направлены президенту России Владимиру Путину в честь дня рождения, не оказалось посланий от президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что до конца дня 7 ноября таких поздравлений на дипломатической почте не было.

"Или их нет или они могут поступить позже", – сказал он.

Песков добавил, что бывают и запоздания по дипломатической почте.

Цензор Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин предпочел отметить свой день рождения с мужчиной в лесу.

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