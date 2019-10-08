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8 октября • обновлено в 12:58
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Сговорились? Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения

1.3т Читать материал на украинском

Среди поздравлений от мировых лидеров, которые были направлены президенту России Владимиру Путину в честь дня рождения, не оказалось посланий от президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что до конца дня 7 ноября таких поздравлений на дипломатической почте не было.

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"Или их нет или они могут поступить позже", – сказал он.

Песков добавил, что бывают и запоздания по дипломатической почте.

Цензор

Цензор

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Путин предпочел отметить свой день рождения с мужчиной в лесу.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп Дмитрий Песков
Место
Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Да хрен с ним, с Трампом, следующий раз Путин другого назначит, а вот про Зеленского - обидно...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Ска обидно то как..... Может и вправду почта задерживает конверты с использованной туалетной бумагой от трампа и чмоники???
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70rus xxx
70rus xxx
С Трампом понятно,но почему не сказали,кто второй мировой лидер.Может,Китай,так вроде,поздравил.Или Путин сам себя не поздравил.Теперь ломаю голову.
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