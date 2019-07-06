Сговор в ПАСЕ? В делегации Украины узнали странные детали голосования за Россию

Возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могло быть результатом негласных договоренностей между некоторыми странами Запада.

Такое предположение озвучил в эфире ObozTV член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Виктор Еленский (фракция "Народный фронт").

Еленский рассказал подробности о скандальном голосовании (в ночь на 25 июня), которое отличалось от обычных заседаний ПАСЕ и могло свидетельствовать о вероятном "сговоре".

"Я сижу между двумя старожилами Парламентской ассамблеи, которые провели там не один год и даже не 10 лет. Они говорят: мы никогда не сидели ночью, никогда не видели такого количества депутатов, никогда не видели, чтобы их свозили самолетами, и не видели на них такого давления", – поделился он.

Нардеп обратил внимание, что в этот день отменили празднование 70-летия ПАСЕ, а также традиционные совместные ужины политических групп.

"Обычно, когда приезжают политические группы – народные партии, либералы, консерваторы и т.д. – у них обязательно происходят совместные ужины, на которых они обсуждают свои общие позиции, возможные голосования. Были отменены все эти ужины и до половины второго ночи делегаты разных стран сидели и методично сбивали наши правки. А наших правок было 220", – отметил Еленский.

"Напрашивается вывод, что это была очень организованная акция, в которой не могли не принимать участие правительства этих стран", – подытожил он.

"Западные партнеры, которые обеспечили такое единодушное голосование, как голосовала Германия, Франция, Италия – у них, очевидно, были какие-то договоренности. Сейчас им надо ответить, почему они так добивались возвращения России, хотя она не исполнила ни одного своего обязательства", – сказал Еленский.

Здание ПАСЕ в Страсбурге (Франция) Sputnik International

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