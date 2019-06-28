Сговор с врагом: Ляшко назвал причину истерики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мог сговориться с нашими врагами, а наша неожиданная для него борьба в ПАСЕ и позиция МИД сломали ему этот сговор. Об этом написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Поэтому такая истерика Зеленского", – сообщил политик.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию Олег Ляшко требует от МИД обнародовать стенограммы встреч Зеленского с Макрона и Меркель в той части, что касается обсуждения вопросов освобождения наших военнопленных моряков и возвращения российской делегации в ПАСЕ. Также политик обращается в офис президента сообщить общественности или были у них контакты с россиянами на этот счет.

Олег Ляшко 34 телеканал

Олег Ляшко написал: "Вся эта очень подозрительная история должна стать предметом очень тщательного расследования спецслужб. Также я инициирую создание парламентской ВСК по этому поводу. Если был сговор Зеленского с русскими - это государственная измена!

1. Международный трибунал по морскому праву решил, что 24 украинских моряка должны быть освобождены и возвращены в Украину. Также РФ должна вернуть Украину корабли, без требований и условий. В таком случае их уголовное преследование будет прекращено, о чем заявили на Трибунале представители РФ.

2. Россия отказалась выполнять решение Трибунала. Срок выполнения закончился 25.06.2019.

3. Зеленский договорился (сговорился) с российским руководством, что вместо немедленного и безусловного освобождения невиновных моряков их переведут из одной тюрьмы в другую (с российской в украинскую) и, главное - продолжат судить за якобы совершенное ими "нарушение российской границы". Что планировали делать с кораблями - пока непонятно.

Этот сговор очевидно состоялась где-то между 25.05 и 8.06.2019.

4. Во-первых, это означало, что Украина должна была поставить крест на решении Трибунала: вопрос решался во внесудебный способ.

5. РФ, не желая отдавать незаконно загнанных за решетку моряков, фактически требует за их освобождение "чистосердечное признание" Украины, которое сделает ее виновной за все преступления русских и снимет с РФ любую ответственность (юридическую, политическую, материальную) есть - и за ранение, и по заключению и за повреждение кораблей.

6. Во-вторых, РФ требовала письменных гарантий, что судить будут по российским законам. То есть Украина признает юрисдикцию (силу законов) РФ по месту инцидента - в Крыму. То есть де-юре признает Крым российским.

7. Согласиться на такое - это государственная измена (то есть преступление) и предательство моряков, которые полгода стоят на том, что не признают своей вины (то есть коварство).

8. Поэтому, когда МИД РФ направил ноту с такими наглыми требованиями, украинский МИД ответил очень четко: выполняйте решение Трибунала, возвращайте моряков немедленно и без всяких условий. Другого ответа быть не могло: моряков обязаны были вернуть не позднее прошлого понедельника.

9. Такой ответ МИД вызвал крайне негативную и истеричную, а главное - совершенно одинаковую реакцию Москвы и президента Украины.

10. Что будет теперь с Россией, которая не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву, не вернула моряков и корабли? Не знаю. Может, запретят российским судам заходить в порты других стран. Может, запретят проходить проливами.

Я не знаю, что дальше будет, какие санкции наложат на РФ. Потому что такой наглости, как невыполнение решения Трибунала, раньше не было никогда".

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