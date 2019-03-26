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"Сезонный авитаминоз?" Гриценко высмеял ажиотаж вокруг объединения с Тимошенко

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Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко с юмором отреагировал на ажиотаж в СМИ по поводу желания лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко объединиться с ним.

Он удивился активизации таких идей среди конкурентов за несколько дней до выборов и изложил свою позицию на странице в Facebook.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко". До того: "Бойко допускает объединение с Тимошенко". Весна пришла — сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?" — написал политик.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 февраля лидера "Гражданской позиции", Анатолия Гриценко заметили с мэром Львова Андреем Садовым в одном из ресторанов Киева.

  • Гриценко сообщил, что на встрече обсуждалось выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил.

  • 1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу Гриценко. Об этом лидер политического объединения "Самопоміч" заявил на брифинге.

  • Также 1 марта снять свою кандидатуру в пользу Гриценко решил кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

  • Глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко 7 марта.

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Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоЮрий Бойко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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