''Быть секси и возбуждать'': как прошел съезд ''Слуги народа'' и что это значит для украинцев

Партия президента Украины Владимира Зеленского “Слуга народа” готовится к местным выборам 2020 года. Внутреннее кипение и война групп влияния среди “слуг” заметны невооруженным глазом, но пока о расколе в политсиле Зе речь не идет.

Именно так можно охарактеризовать итоги первого публичного съезда СН, который прошел 10 ноября. Чем он запомнился и как обернется для Украины — в материале OBOZREVATEL.

Этот текст о:

съезде “Слуги народа” и его результатах;

причинах, почему не выгнали одиозных нардепов;

том, что это означает и как партия Зеленского будет жить дальше;

Разумков минус, Корниенко плюс: что приняли

Съезд собрал около трех сотен человек. Это были как члены партии, так и гости. Важно отметить, право голоса имели всего лишь 52 делегата. Остальные нардепы от “Слуги” числились “гостями”, без права влиять на повестку. Это говорит о том, что глобальные партийные решения принимались лишь полсотнями голосами “за”, что нравилось немногим.

Фактически все мажоритарные нардепы СН не могли участвовать в выборах, а сидели лишь в зале для общего антуража. На съезде же было принято сразу несколько решений:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии. На его место единогласно выбрали первого замглавы фракции Александра Корниенко. Он был единственным кандидатом и в своей речи заявил: “Партия должна быть секси для кандидатов, она должна возбуждать”;

Еще во время тренинга в Трускавце было принято решение передать бразды правления Александру Корниенко. Он был одним из основных штабистов и технических сотрудников штаба Зе. Имеет больше места для маневра, чем Разумков, а также лоялен к Офису президента.

“Слуга народа” будет участвовать в выборах ОТГ, которые пройдут в декабре 2019 года;

Приняты в состав партии депутаты из парламентской фракции "СН": глава фракции Давид Арахамия; депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Николай Тищенко, Александр Куницкий, Марьяна Безуглая, Ирина Борзова, Дарья Володина, Николай Галушко, Владимир Генка, Сергей Демченко и другие;

Создается отдельный центр обучения как нардепов, так и будущих кандидатов по регионам. Анонсировали и второй этап тренинга как в Трускавце зимой 2020 года.

Мандат для голосования

Члены партии принимают решение

Также стало известно, что вечером 11 ноября намечено обсуждение вопроса по снятию с должности главы комитета по иностранным делам нардепа Богдана Яременко. По информации OBOZREVATEL, решение по нему уже принято на 90% и статус главы он потеряет

Ранее он попал в скандал с секс-переписками в Раде. Журналисты сфотографировали, как нардеп договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой. Через некоторое время он отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder. Вместо того, чтобы признать вину он начал угрожать журналистам уголовной ответственностью.

При этом во время съезда не обсуждали вопросы об исключении кого-либо, кто ранее был замешан в партийных скандалах. Внутри партии решили, что лучше эти вопросы умолчать. Собеседник OBOZREVATEL в команде "Слуги народа" поясняет, что, к примеру, исключать Яременко из фракции достаточно рискованно.

Он мажоритарный кандидат, мандат сохранит в любом случае (а добровольно уходить он не хочет). После изгнания из партии он попросту или примкнет к другой политсиле, или останется внефракционным.

"Слуга народа" потеряет один голос. Аналогичная ситуация и с нардепом Вячеславом Медяником, который попался в Раде на "решалове". При этом собеседник внутри фракции признает, такие случае сильно бьют по рейтингу.

"Но в партии по крайней мере мы сможем контролировать их, и они не будут приносить вред", — считает собеседник.

Почему именно сейчас?

Одна из главных целей съезда — формальное переизбрание руководителя. Прошлое собрание СН проходило сразу после президентских выборов, перед парламентской кампанией, когда назначенный на должность главы СБУ Иван Баканов сложил с себя полномочия. Политсилу возглавил Дмитрий Разумков — спикер штаба Зеленского.

Его рывок был логичным, учитывая нарастающую медийность и отсутствие каких-либо внятных альтернатив. Тогда на Разумкова, Корниенко и Ко Зеленский возложил набор кандидатов как в список “Слуги”, так и на мажоритарные округа.

Александр Корниенко и Дмитрий Разумков

После успешной предвыборной кампании Разумков стал спикером Верховной Рады, в придачу с неофициальным правом “собирать” голоса разношерстной фракции “Слуги” из 254 нардепов. Если в первые два месяца турборежима критических проблем не возникало — некоторые “слуги” попросту не понимали, как им голосовать, а многие и так поддерживали курс партии, то уже в конце октября начались разногласия.

Связаны они были как с переписками-договорняками и секс-тематикой, так и с противостоянием отдельных групп. В частности сфер влияния олигарха Игоря Коломойского, Офиса президента и бизнесмена Ильи Павлюка. В партии заговорили о расколе, особенно после твердой и часто скандальной критики руководства политсилы со стороны нардепов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Антона Полякова.

К слову, во время съезда Александр Дубинский сидел в первом ряду с Дмитрием Разумковым. А Антон Поляков публично призвал главу партии Корниенко пройти полиграф. Якобы последний был причастен к продажи мажоритарных округов в Черниговской области.

"В понедельник, в 9 утра вместе отправимся в САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), где вы дадите все показания о том, что озвучили... Если в рамках расследования нужно будет пройти полиграф, то нет проблем", — ответил ему Корниенко. Это была, пожалуй, единственная попытка накалить ситуацию во время собрания.

Что дальше

Как уже сказано выше, новый глава поведет политсилу на выборы. Именно на него возложили функцию подбора кандидатов как в депутаты в местные советы, так и на позиции мэров городов. Это тысячи человек по всей стране.

Также он должен развивать партию “Слуга народа” на местах, ибо сейчас фактически крупнейшая политическая сила не представлена никем, кроме своих мажоритарщиков. Эту информацию OBOZREVATEL подтвердили сразу несколько участников съезда.

Александр Корниенко

Но и это еще не все. Предварительно следующий съезд политсила проведет в феврале 2020 года — к тому времени Корниенко должен показать первые результаты. По его собственным словам, в “Слугу” после начала публичной кампании вступят не менее 300 тысяч украинцев.

Чем ближе будут парламентские выборы (досрочные ожидаются на весну 2020 года), тем большую активность проявят местные элиты и крупные группы влияния внутри партии. Борьба за право выдвигаться от "Слуги народа" началась.

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