Кто заменит Разумкова в "Слуге народа": СМИ назвали имя

На съезде президентской партии "Слуга народа" 10 ноября будет избран новый глава политсилы вместо спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова.

Высокий пост, вероятнее всего, займет действующий заместитель главы фракции Александр Корниенко, пишет BBC News Україна.

Отмечается, что, несмотря на ряд организационных вопросов, которые требуют решения, формально целью съезда является именно поиск замены Разумкову.

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Поскольку глава партии стал спикером Верховной Рады, он больше не имеет возможности заниматься развитием политсилы.

По данным источника издания, хотя кандидатура Корниенко не озвучивалась директивно всем участникам предстоящего съезда, он "фундаментально работал во время избирательной кампании" и, скорее всего, действительно возглавит партию.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявляла, что Корниенко – "наиболее вероятный вариант" претендента на место Разумкова.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже сделал официальное заявление о том, что покинет пост главы "СН". По его словам, возглавлять одновременно и парламент, и партию – "некорректно".

Александр Корниенко во время президентской кампании координировал волонтерский проект ЗеКоманда, а с мая 2019 года руководил избирательным штабом "Слуги народа" на парламентских выборах. Его называли одним из главных кандидатов на пост главы фракции "СН" в Верховной Раде, но это кресло в итоге занял Давид Арахамия.

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