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18 декабря • обновлено в 14:36
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"Севастополь не забыли!" У Зеленского оправдались за скандальное решение

2.3т
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В Украине не нужен особый статус для отдельно взятых городов, так как он порождает серьезные проблемы, связанные с территориальной целостностью нашей страны.

Об этом заявил руководитель Представительства главы государства в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook. "О городе Севастополь никто не забыл. Если отойти от советского и российского нарратива об особом статусе для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", – сказал он.

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У Зеленского оправдались за скандал из-за Севастополя

У Зеленского оправдались за скандал из-за Севастополя

RT

По его убеждению, именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году.

"Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, в дальнейшем это использовали для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства", пояснил Кориневич.

По его словам, целесообразно рассмотреть вариант переходного положения Севастополя на время оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму вспыхнули гневом на "ликвидацию" Севастополя Зеленским.

В свою очередь, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в Конституцию Украины под видом децентрализации могут быть внесены изменения, которые закрепят особый статус Донбасса и отказ от аннексированного Крыма.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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Комментарии
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Проблемы с территориальной целостностью появляются не из-за статусов, а из-за неуважения к правам человека и демократическим ценностям.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Kaцaпьe срет кирпичами когда кaцaпaм становится понятно что из Крыма (из Донбасса тоже) эту мpaзь вышибут сраной метлой
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Pavlov Dmitry, Если ты, вафлер винторогий, спокоен, то лететь будешь прямее
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Levitsky Valery, пока ты сраная жыдовзкая метла ошиваешься на Обозе а не в АТО я за Крым спокоен.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, скажить, будь ласка, что есть украинского в Севастополе? то, что является маркером украинской идентичности? Н-И-Ч-О-Г-О!!!... как и во всем Крыму...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Zhikharev Dmitry, Севастополь находится на краю Российской державы. То есть на границе, ну или на окраине. На окраине. На Окраине. Это и есть единственный маркер.
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