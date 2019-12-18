"Севастополь не забыли!" У Зеленского оправдались за скандальное решение

В Украине не нужен особый статус для отдельно взятых городов, так как он порождает серьезные проблемы, связанные с территориальной целостностью нашей страны.

Об этом заявил руководитель Представительства главы государства в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook. "О городе Севастополь никто не забыл. Если отойти от советского и российского нарратива об особом статусе для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Город Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус", – сказал он.

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По его убеждению, именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году.

"Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, в дальнейшем это использовали для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства", – пояснил Кориневич.

По его словам, целесообразно рассмотреть вариант переходного положения Севастополя на время оккупации.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму вспыхнули гневом на "ликвидацию" Севастополя Зеленским.

В свою очередь, украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в Конституцию Украины под видом децентрализации могут быть внесены изменения, которые закрепят особый статус Донбасса и отказ от аннексированного Крыма.

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