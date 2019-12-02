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2 декабря • обновлено в 21:59
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"Как при Януковиче!" Сеть разозлила вооруженная охрана кортежа Зеленского

16.5т
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Украинских пользователей сети разозлило фото, на котором видно, что по маршруту кортежа президента Украины Владимира Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии.

Его опубликовал на своей странице бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив, что каждое утро ездит той же дорогой, что и глава государства.

"Неоднократно я наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, аж до Новообуховской трассы. Так было и сегодня, примерно в 10:00 утра. Пропустим тот факт, что официальный рабочий день у нас начинается в 9:00, а не в 11:00. Что позволено пенсионеру – не позволено президенту, 24/7. В теории, конечно", – с сарказмом отметил Омелян.

Также бывшего министра возмутило то, что Зеленский, несмотря на предвыборные обещания, идет по пути бывших топ-политиков Украины и настолько откровенно демонстрирует это обществу.

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"Вопрос в следующем: кто посоветовал президенту это делать? И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного "Мерседес-Ровера"? Неужели ни у кого не хватает мозгов объяснить, что эта "цепь" воинов не способна предотвратить ни одного теракта? Максимум, что успеет сделать солдат, – это сказать "ой", когда добежит до места происшествия", – поделился своим мнением Омелян.

Он подчеркнул, что с точки зрения безопасности, чем меньше людей знает о маршрут первого лица государства, тем спокойнее ему ехать.

Воины НГУ охраняют маршрут кортежа Зеленского

Воины НГУ охраняют маршрут кортежа Зеленского

Facebook Владимира Омеляна

"И, вообще, я бы советовал забыть о терактах. Это точно не является угрозой, это просто любимая игра: "Вас все хотят убить, и мы единственные можем вас защитить". В украинской политической традиции – выносить нелепых руководителей на Майдане. И последний вопрос: откуда у народного Голобородько такие кучминские замашки?" – потроллил президента экс-глава Мининфраструктуры.

В комментариях под постом также вспыхнули жаркие дискуссии по поводу беспрецедентных мер безопасности, которые создают для Зеленского. Украинцы взорвались возмущениями и недовольством.

"Так они это, стоят и думают, у кого это лисопед для президента одолжить. Каждый в конце смены по одному должен сдать", "Или чтобы дубинку в колесо лисопеда вставить", "Надеюсь, подаренный велик хоть на багажнике возит", "У него теперь бронированный лисапет есть, с именными номерными знаками", "Боится своего народа", "Хорошо, что хоть железнодорожной платформы нет", "С Ивана пана", "Там действительно стоят ребята-срочники и шлют ему проклятия", – негодуют украинцы.

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Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

"Как при Януковиче!" Сеть разозлила вооруженная охрана кортежа Зеленского

"Как при Януковиче!" Сеть разозлила вооруженная охрана кортежа Зеленского

"То же делалось при Януковиче, кстати. Тогда караулили в тулупах зимой 2013-2014 вдоль леса на Вышгород-штрассе", "Это признак "из грязи – в князи", "Ему так спокойнее. Потому что он уже, наверное, сам себя шугается", "Вот действительно народный!","Не такой как все, – вызывай такси... в Ростов", – не утихают возмущения под постом Омеляна.

"Как при Януковиче!" Сеть разозлила вооруженная охрана кортежа Зеленского

"Как при Януковиче!" Сеть разозлила вооруженная охрана кортежа Зеленского

Однако в Офисе президента Украины Омеляна обвинили в распространении ложной информации и разъяснили ситуацию.

Там отметили, что военнослужащие Национальной гвардии Украины согласно статье 1 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность каждому гражданину.

"Включая господина Омеляна, который распространил сообщение с информацией, не соответствующей действительности. Более того, патрули военнослужащих НГУ обеспечивают общественный порядок на других трассах и дорожных объектах", – отметили представители ОПУ в комментарии OBOZREVATEL.

"К слову, безопасность президента Украины Владимира Зеленского обеспечивается непрерывно и круглосуточно силами и средствами Управления государственной охраны Украины согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", – добавили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Омелян
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПЫЗДОБОЛ ОМЕЛЯН УЖ ТОЧНО НИКОМУ НЕ ВСРАВСЯ! )))
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1
0
Аллф Алла
Аллф Алла
У Порошенка так будинок охороняли, сотня офіцерыв і нічого, все добре було....так само як і його кортеж із 11 машин і поліцейських з мігалкою.
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3
1
кудря александр
кудря александр
Аллф Алла, считала?
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0
1
Con Li
Con Li
Что за хрень они пишут!? Неужели президент страны должен приежать на работу на общественном транспорте? Я не говорю за выпендрежь, а за безопасность !!! Наверное завидки берут этих писаков.
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