Сестра Савченко рассказала, в какой партии могла оказаться нардеп

Мэр Львова, лидер "Самопомочі" Андрей Садовой и лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок предлагали внефракционному народному депутату Надежде Савченко внести ее в избирательные списки своих партий во время парламентских выборов 2014 года.

Как заявила в эфире ZIK сестра Надежды Савченко Вера, с такими предложениями к ней "обращались и господин Садовой, и Тягнибок".

Также Вера Савченко рассказала, что именно она выбрала для сестры партию Юлии Тимошенко. От "Батьківщини" с ней связывался тогдашний заместитель днепропетровского губернатора Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

"Юлия Тимошенко обратилась ко мне через Корбана", - заявила сестра нардепа, уточнив, что сейчас она с лидером "Батьківщини" не общается.

"После возвращения Надежды (из России, - Ред.) я никогда не имела контакта с Юлией Владимировной", - заявила Вера Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее сестра Савченко рассказала о странном поведении нардепа в СИЗО.